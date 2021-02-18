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18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç?

18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında illerin, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıkladı. ürkiye'de bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç? İşte 18 Şubat koronavirüs tablosu...

18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç?
AA

18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler...

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 649 oldu.


TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 7 bin 209 kişinin tedavisinin ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 866 bin 86'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359, vefat sayısı 27 bin 738, ağır hasta sayısı 1193 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu bildiklerini belirten Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını vurgulayan Erdoğan, 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşıldığını bildirdi. Erdoğan, "İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Asıl önem verdikleri yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafı rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğini aktaran Erdoğan, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK),Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısının ardından üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, uygulamalı eğitimler, azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek ve gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilecek.

Teorik eğitimler ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak, mümkün olduğunca çevrim içi olacak.

Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma haklarından yararlandırılması sağlanacak.

BAKAN KOCA UYARDI

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 aşısında öncelik sağlayacağını" iddia edenlere karşı uyarısını dile getirdi. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." uyarısında bulundu.

Yurt genelinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında işlemler yapıldı. Bu kapsamda, Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 289 kişi ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 53 kişiye para cezası kesildi.

Adıyaman'da kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulamasına başlandı.

Sivas Divriği Kaymakamı Mehmet Bek ise kurumun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ilçedeki Kovid-19 vaka sayısının sıfırlandığını bildirdi.

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