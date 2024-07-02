20 kilo veren Christina Aguilera'nın son hali

Kendini kısıtlamak ya da şekerli yiyecekleri yemek yerine sağlıklı yiyecekleri tercih ettiğini belirtmişti. Ünlü şarkıcı ayrıca geniş kapsamlı bir egzersiz rutini ile formda kaldığını anlatmıştı.

In Touch Weekly, ünlü şarkıcının haftada iki ila beş kez antrenman yaptığını; boks, yoga, kuvvet antrenmanı ve kardiyo egzersizlerinden hoşlandığını yazmıştı.

Daha önce, Aguilera’nın beslenmesini 1600 kalori ile sınırlandırarak ve uyguladığı ‘gökkuşağı diyeti’yle (her renk meyve ve sebze yiyerek) kilo verdiği haberleri çıkmıştı.