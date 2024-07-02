20 kilo veren Christina Aguilera'nın son hali
Christina Aguilera, 20 kilo verdikten sonraki görünümüyle hayranlarından övgü topladı. Zayıflama ilacı kullandığı iddia edilen ünlü şarkıcının kilo verme yöntemi ise bambaşka çıktı
Ünlü şarkıcı Christina Aguilera, hafta sonu İtalya'da moda devinin defilesini izlemeye giderken görüldü. 43 yaşındaki pop ikonu, pembe mini elbise ve çizmeden oluşan kombiniyle kilo verdiği halini gözler önüne serdi.
Geçen yıldan bu yana 20 kilo veren şarkıcının zayıflama ilacı kullandığı iddia edilmişti. Aguilera, aynı pembe görünümle sahneye de çıktı.
Hayranları, sosyal medyayı ünlü şarkıcının incelen bedeniyle ilgili övgü dolu sözlerle doldurdu. Pek çok kişi, kendisi de zayıflamak için onun sırrına sahip olmak istediğini belirtti.
Bazıları Aguilera'nın zayıflama ilacı kullandığını düşünüyor.
Ünlü şarkıcının kilosu yıllar içinde dalgalandı. 2020'de L'Officiel dergisinin İtalyan edisyonuna konuşan şarkıcı, artık diyet yapmadığını ve sadece temiz beslenmeye odaklandığını söylemişti.
Kendini kısıtlamak ya da şekerli yiyecekleri yemek yerine sağlıklı yiyecekleri tercih ettiğini belirtmişti. Ünlü şarkıcı ayrıca geniş kapsamlı bir egzersiz rutini ile formda kaldığını anlatmıştı.
In Touch Weekly, ünlü şarkıcının haftada iki ila beş kez antrenman yaptığını; boks, yoga, kuvvet antrenmanı ve kardiyo egzersizlerinden hoşlandığını yazmıştı.
Daha önce, Aguilera’nın beslenmesini 1600 kalori ile sınırlandırarak ve uyguladığı ‘gökkuşağı diyeti’yle (her renk meyve ve sebze yiyerek) kilo verdiği haberleri çıkmıştı.
Aguilera'nın Jordan Bratman ile evliliğinden 15 yaşında Max Liron adında bir oğlu ve nişanlısı Matt Rutler'dan da dokuz yaşında Summer Rain adında bir kızı var.