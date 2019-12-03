Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Akaryakıt dağıtım şirketi Opet, 2019 yılını yüzde 5 büyüme ile kapatacağını açıkladı. Şirketin gelecek hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri değerlendiren Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, akaryakıt dağıtım sektörünün 2019'da yatay bir seyir izlediğine işaret ederek, "2018'de küçülen, 2019'da ise değişim göstermeyen pazarda yüzde 5 büyüdük. Böylece pazar payımızı yüzde 18'den yüzde 19'a çıkardık" dedi.

Ağca, Türkiye akaryakıt sektöründe 2020'de yüzde 1.5 büyüme beklediklerini belirterek, "Fiyatlar ve kur aynı kalırsa, akaryakıt dağıtım sektörünün ekonomik büyüklüğünün 200 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz. 2019'da pazar büyüklüğü 32.5 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşecek. 2020'de ise pazar 33 milyon metreküp seviyesine gelir" diye konuştu.

'2020 HEDEFİ YÜZDE 4 BÜYÜME'

Opet'in 2019'da 6.1 milyon metreküplük akaryakıt satışına imza atacağını kaydeden Ağca, "Opet ve diğer markamız Sunpet olarak yıl sonu itibarıyla istasyon sayımızı 26 adet artırarak toplamda bin 661'e çıkaracağız. 2020'de ise her iki markamız ile 79 istasyon daha açarak toplam bin 740 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece, 2020'de yüzde 4 büyüme ile pazar payımızı yüzde 19.5 seviyesine çıkarmış olacağız" ifadesini kullandı.

Cüneyt Ağca, Opet'in mevcut cirosunun 40 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydederek, gelecek yıl bu rakamı 42 milyar TL'ye çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

'İSTASYONLAR ARTIK ALIŞVERİŞ NOKTASI OLDU'

Akaryakıt istasyonlarının artık birer alışveriş noktasına dönüştüğünden bahseden Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, istasyonlarındaki marketleri 'Ultramarket'lere dönüştürerek ürün sayısını artıracaklarını anlattı.

Bu kapsamda, 2020 yılı cirosunun yüzde 10-15'lik kısmını akaryakıt dışı gelirlerden sağlayacaklarını aktaran Ağca, "Bu marketlerden şuan 74 adet bulunuyor. 2019 sonunda ise 100 adet Ultramarket'imiz olacak. Gelecek yıl da bu sayıyı ikiye katlayacağız" dedi.

'TALEP OLURSA SELF SERVİS'E GEÇEBİLİRİZ'

Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca ile, yurtdışında yıllardan beri uygulanan fakat Türkiye'de henüz bir markanın müşterilerine sunduğu self servis hizmetini de konuştuk.

Öyle ki, Avrupa ve Amerika pazarında uzun yıllardan devam eden self servis uygulaması ile, sürücüler araçlarına akaryakıtı kendileri dolduruyor. Türkiye'de henüz bu uygulama tek bir markada sunulurken, aracına akaryakıtı kendisi dolduranlara çeşitli indirimler sunuluyor.

Türk tüketicilerde henüz bu yönde bir talep gözlemlemediklerini aktaran Ağca, "Pazarda bu yönde bir talep oluşursa, biz de self servis yöntemine geçebiliriz. Fakat, Türkiye'de akaryakıt istasyonlarının ciddi oranda istihdam yarattığını da unutmamak gerek" ifadesi ile bu yöntemin istihdama olumsuz etkisinin olabileceği şeklinde de uyarıda bulundu.

'YURTDIŞINDAN AKARYAKIT ALMAK İÇİN GELİYORLAR'

Bir dönem Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının pahalı olduğuna yönelik eleştiriler olduğunu hatırlatan Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, "Artık durum değişti. Döviz kurlarındaki artış, Avrupa akaryakıt fiyatlarının zamlanması ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın ÖTV'den telafi edilmesi, fiyatları yurtdışına kıyasla ucuzlattı. Artık, Avrupa'dan veya sınırdaki ülkelerden buraya gelip yakıt alındığını gözlemliyoruz" dedi.

Opet'in gelecek planları arasında Türkiye'de marka satın almanın bulunmadığını belirten Ağca, Doğu Avrupa'da ise akaryakıt dağıtım şirketi satın almak için arayışta içerisinde olduklarını söyledi.