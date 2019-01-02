2019 Survivor kadrosu belirlenmeye başladı. Bu kadroya Azim Kaan Güvenilir'de dahil oldu. Acun yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan'ın yarışacağını belirtmişti. Bu kadroya dahil olan Azim Kaan Güvenili, fitness ile başlamış, süper amatörde futbol ile uğraştığını açıklamıştı. Survivor onun en büyük hedefleri arasında yer alıyor. Peki, 2019 Survivor yarışmacısı olan Azim Kaan Güvenilir kimdir? Azim Kaan Güvenilir kaç yaşında, nereli?

AZİM KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Azim Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.

Azim Kaan Güvenilir kendisini şöyle anlatıyor ; Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.

Azim Kaan Güvenilir'in kendini tanıttığı video;

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