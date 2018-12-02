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İZLANDA FUTBOLU YÜKSELİŞTE

İlk olarak 1982 Dünya Kupası elemelerinde eşleştiğimiz İzlanda ile 1990 Dünya Kupası Elemeleri ve 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de karşı karşıya gelmiştik. İki ülke 20 yıl boyunca bir daha maç yapmazken 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yine karşı karşıya gelmiştik. 2018 Dünya Kupası'nda bir kez daha eşleştiğimiz İzlanda ile 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de aynı gruba düştük.