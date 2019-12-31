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HaberlerSigorta2020'de trafik sigortası fiyatları ne olacak?

2020'de hangi ilde trafik sigortası fiyatı ne olacak?

2020'de Türkiye'de en düşük otomobil trafik sigortası Adıyaman, Hakkari gibi 19 ilde 709 lira olacak. En pahalısı ise 3 yıl arka arkaya kaza yapan İstanbullular için 3 bin 361 lirayı bulacak. İstanbullu iyi sürücüler 739 lira, yeni araç alanlar ise bin 344 lira ödeme yapacak. Ankara'da iyi sürücüler 769 lira, yeni araç alanlar 1.399 lira ve çok kaza yapanlar ise 3.497 lira trafik sigortası parası ödeyecek. İzmir'de ise rakam sırasıyla 747,1.358 ve 3.395 lira olacak. Kamyon, kamyonet, taksi, otobüs ve diğer araçlar da da artışlar benzer olacak. Rahim Ak'ın haberi

trafik sigortası

 

Trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta belirleniyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru; eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. Trafik sigortası primlerini Nisan 2017'de tavan konulmuştu. Kaza yapma risklerine göre şehirler gruplandı ve tavan fiyatlar buna göre belirlendi. Tabii ki kaza ihtimali fazla olan büyükşehirler en pahalı, Hakkari gibi küçük şehirler ise tarife açısından daha ucuz olan alt segmentte yer aldı.

EN DÜŞÜK OTOMOBİL 709 LİRA 

 

Trafik sigortasına tavan konulmasının ardından önce ayda yüzde 1, ardından yine aylık yüzde 1,5 artışlar yapıldı. Bir kez de yüzde 5'lik bir fiyat artışına gidildi. Hala da aylık yüzde 1.5'luk artışlar devam ediyor. Bu artışlar ile birlikte 2020'de uygulanacak trafik sigortası fiyatları belirlendi. Yeni yılda Adıyaman, Aydın, Burdur, Hakkari,Hatay, Isparta gibi 19 ilde 7'inci basamakta olan (3 ve daha fazla yıl kaza yapmayan) iyi sürücülerin ödeyeceği yıllık trafik sigortası tutarı 709 lira olacak. Bu illerde yeni araç alanların ödeyeceği fiyat sadece 1.290 lira ve 3 ve daha fazla kaza yapanların ödeyeceği trafik sigortası primi ise 3 bin 226 lira düzeyinde olacak. 

İSTANBULLU 135 LİRA FAZLA ÖDEYECEK

En pahalı il ise bundan önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul olacak, İstanbul'da 3 yıl üstü üste veya daha fazla yıl kaza yapmayan sürücüler 739 (küçük illerden 30 lira daha fazla) yeni araç alanlar 1.344 (küçük illerden 54 lira fazla) ve 3 ve daha fazla yıl arka arkaya kaza yapanlar ise 3 bin 361 lira (küçük illerden 135 lira fazla) primle otomobillerini trafik sigortası yapacaklar. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri baz alındı; yani ortalama kabul edildi ve bu iller için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 747 lira oldu. Bu şehirlerde yeni araç alanlar 1.358 lira , kötü sürücüler ise 3 bin 995 lira prim ödeyecek. 

 

 

 

 

 

İllerKaza yapmayanlarYeni araç alacak olanlarEn yüksek
ADANA7391.3443.361
ADIYAMAN7091.2903.225
AFYON7171.3043.259
AĞRI7171.3043.259
AMASYA7171.3043.259
ANKARA7691.3993.497
ANTALYA7321.3313.327
ARTVİN7241.3173.293
AYDIN7091.2903.225
BALIKESİR7171.3043.259
BİLECİK7241.3173.293
BİNGÖL7391.3443.361
BİTLİS7241.3173.293
BOLU7241.3173.293
BURDUR7091.2903.225
BURSA7691.3993.497
ÇANAKKALE7091.2903.225
ÇANKIRI7171.3043.259
ÇORUM7241.3173.293
DENİZLİ7321.3313.327
DİYARBAKIR7321.3313.327
EDİRNE7171.3043.259
ELAZIĞ7241.3173.293
ERZİNCAN7241.3173.293
ERZURUM7471.3583.395
ESKİŞEHİR7391.3443.361
GAZİANTEP7241.3173.293
GİRESUN7321.3313.327
GÜMÜŞHANE7241.3173.293
HAKKARİ7091.2903.225
HATAY7091.2903.225
ISPARTA7091.2903.225
İÇEL7241.3173.293
İSTANBUL7921.4393.598
İZMİR7471.3583.395
KARS7091.2903.225
KASTAMONU7091.2903.225
KAYSERİ7471.3583.395
KIRKLARELİ7171.3043.259
KIRŞEHİR7241.3173.293
KOCAELİ7691.3993.497
KONYA7321.3313.327
KÜTAHYA7091.2903.225
MALATYA7321.3313.327
MANİSA7171.3043.259
K.MARAŞ7171.3043.259
MARDİN7091.2903.225
MUĞLA7091.2903.225
MUŞ7241.3173.293
NEVŞEHİR7171.3043.259
NİĞDE7171.3043.259
ORDU7391.3443.361
RİZE7391.3443.361
SAKARYA7391.3443.361
SAMSUN7391.3443.361
SİİRT7241.3173.293
SİNOP7091.2903.225
SİVAS7241.3173.293
TEKİRDAĞ7391.3443.361
TOKAT7091.2903.225
TRABZON7391.3443.361
TUNCELİ7091.2903.225
ŞANLIURFA7091.2903.225
UŞAK7171.3043.259
VAN7171.3043.259
YOZGAT7171.3043.259
ZONGULDAK7241.3173.293
AKSARAY7241.3173.293
BAYBURT7321.3313.327
KARAMAN7171.3043.259
KIRIKKALE7321.3313.327
BATMAN7241.3173.293
ŞIRNAK7171.3043.259
BARTIN7171.3043.259
ARDAHAN7091.2903.225
IĞDIR7241.3173.293
YALOVA7471.3583.395
KARABÜK7391.3443.361
KİLİS7091.2903.225
OSMANİYE7091.2903.225
DÜZCE7391.3443.361

 

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