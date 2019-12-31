Trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta belirleniyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru; eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. Trafik sigortası primlerini Nisan 2017'de tavan konulmuştu. Kaza yapma risklerine göre şehirler gruplandı ve tavan fiyatlar buna göre belirlendi. Tabii ki kaza ihtimali fazla olan büyükşehirler en pahalı, Hakkari gibi küçük şehirler ise tarife açısından daha ucuz olan alt segmentte yer aldı.

EN DÜŞÜK OTOMOBİL 709 LİRA

Trafik sigortasına tavan konulmasının ardından önce ayda yüzde 1, ardından yine aylık yüzde 1,5 artışlar yapıldı. Bir kez de yüzde 5'lik bir fiyat artışına gidildi. Hala da aylık yüzde 1.5'luk artışlar devam ediyor. Bu artışlar ile birlikte 2020'de uygulanacak trafik sigortası fiyatları belirlendi. Yeni yılda Adıyaman, Aydın, Burdur, Hakkari,Hatay, Isparta gibi 19 ilde 7'inci basamakta olan (3 ve daha fazla yıl kaza yapmayan) iyi sürücülerin ödeyeceği yıllık trafik sigortası tutarı 709 lira olacak. Bu illerde yeni araç alanların ödeyeceği fiyat sadece 1.290 lira ve 3 ve daha fazla kaza yapanların ödeyeceği trafik sigortası primi ise 3 bin 226 lira düzeyinde olacak.

İSTANBULLU 135 LİRA FAZLA ÖDEYECEK

En pahalı il ise bundan önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul olacak, İstanbul'da 3 yıl üstü üste veya daha fazla yıl kaza yapmayan sürücüler 739 (küçük illerden 30 lira daha fazla) yeni araç alanlar 1.344 (küçük illerden 54 lira fazla) ve 3 ve daha fazla yıl arka arkaya kaza yapanlar ise 3 bin 361 lira (küçük illerden 135 lira fazla) primle otomobillerini trafik sigortası yapacaklar. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri baz alındı; yani ortalama kabul edildi ve bu iller için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 747 lira oldu. Bu şehirlerde yeni araç alanlar 1.358 lira , kötü sürücüler ise 3 bin 995 lira prim ödeyecek.