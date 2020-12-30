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2021 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret'e ne kadar zam geldi?

Aralık ayının başından beri milyonlarca işçinin gündeminde yeni yılda asgari ücrete gelecek zam oranı konusu vardı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 28 Aralık 2020'de gerçekleştirdi. 2021 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret'e ne kadar zam geldi?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonların beklediği asgari ücret açıklandı. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk"Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

TÜİK ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamasında 2,792 TL'lik asgari ücrete işaret etmişti.

ENFLASYON FARKI DİKKATE ALINDI

Kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 14,03 gerçekleştiğine dikkat çeken Selçuk, “Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk” dedi. Selçuk, aylık 2.825.90 TL’lik net asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli olduğunu vurgulayarak, 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücretin ise 3.013.72 TL olacağını belirtti.