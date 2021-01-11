2021'de odak sağlık 0:00 / 0:00

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, geride bıraktığımız 2020 yılının bize farklı tecrübeler ve yeni bilgiler öğrettiğine işaret ederek çağın gerekliliklerinin temelinde, ihtiyacı karşılayacak hızlı ve pratik çözümler ile kuvvetli bir teknolojik alt yapı bulunduğunu kaydetti.

Sektörün bu zamana kadar yaşadığı sorunlardan bir tanesinin sigorta bilinirliliğinin ve bilincinin yeteri kadar gelişememesi ile kişilerin gelir seviyesindeki duruma paralel sigorta penetrasyonunun yetersizliği olduğunu dile getiren Pamukçu, bununla birlikte, sigorta sektörünün talebe paralel oto sigortalarına daha eğilimli olması, oto sigortalarındaki mevcut yapı ile genel olarak teknik yapıda zarar edilmesi, son senelerde şirket gelirlerinin teknik gelirler ile değil ancak mali gelirler ile sağlanması ve bu gelişimin de sürdürülebilirlikten uzak olmasını genel problemler olarak sıraladı. Sektördeki bu yapıyla yola çıkarak, penetrasyon seviyelerini yükseltmenin en temel yollarından birinin ihtiyaca özel sigorta ürünlerinin geliştirilmesi olduğunu anlatan Pamukçu, "Basit ve anlaşılır oto dışı branş ürünleri ile birlikte, gelir seviyelerine ve ihtiyaca yönelik mikro ürünlerin oluşturulması, sigortalı adetinin arttırılmasının önünü açacak ve sigorta talebini artıracaktır" dedi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAM

Şirket olarak önceliklerinin sigortalıların hayatlarını kolaylaştıracak etkin ürünlerle hem maksimum fayda sağlamak, hem de bu faydaların sigortalı adayları tarafındaki farkındalığını öne çıkartarak genel olarak sigorta bilincini oluşturmak olduğunu ifade eden Pamukçu, "Şirketimiz 2021 yılında, oto dışı branş ürünlerine ağırlık vererek özellikle de sağlık ürünleri ile sektörde daha fazla söz sahibi olmayı planlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, tüm alt yapı ve teknik çalışmalarımız tamamlanmıştır. Tüm faaliyetlerimiz, sigortalılarımızın her an yanında olarak kendilerini iyi ve güvende hissetmesi için yürütülüyor. Önümüzdeki yıllar için, müşteri deneyimi alanında hayata geçirilmesi planlanan ve 7/24 müşteri desteği sağlayacak uygulama altyapısı ile hizmet kalitesinin en üst seviyede verilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

ÜCRETSİZ COVID-19 YOĞUN BAKIM TEMİNATI

COVID-19 salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde, mevcut “Sağlığınız Bizde” TSS ürününe COVID-19 teminatını dahil eden Türk Nippon Sigorta, kasko, konut, ferdi kaza poliçesi yaptıracak olan sigortalılarına ücretsiz COVID-19 Yoğun Bakım Teminatı ilave ederek, evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmayı amaçlıyor. Bu teminatta herhangi bir yaş sınırı, bekleme süresi ve SGK’lı olma zorunluluğu bulunmuyor. Bu yeni ek teminat ile Türk Nippon Sigorta bu zorlu dönemde de sigortalılarının her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyor.

Şirketin daha önce sağlık sigortasına sahip olmayan sigortalılar, ‘ferdi kaza’ poliçesi yaptırarak, rahatlıkla Covid-19 yoğun bakım teminatına sahip olabiliyorlar. Ayrıca, söz konusu Covid-19 yoğun bakım teminatı yeni kasko, konut ve ferdi kaza poliçesi yaptıracak müşterileri için de geçerli olacak. Şirketin mevcut kasko ve konut sigortası olan müşterileri dilerlerse münferit ferdi kaza poliçesi satın alarak söz konusu teminata sahip olacak; ya da poliçelerini yenilediklerinde, ilave bir prim ödemeden Covid-19 yoğun bakım teminatından yararlanabilecek.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yılda geleneği bozmayarak LÖSEV’e (Lösemili Çocuklar Vakfı) ait olan ‘’LÖSEV Çiftliği’’nin organik ürünlerinden satın alarak, çalışanlarına dağıtan Türk Nippon Sigorta, bu projelerle önümüzdeki yıllarda da topluma doğrudan katkı sağlamaya devam edecek.