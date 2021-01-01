Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

2021 emekli zammı ne kadar olacak? Enflasyon anketi açıklandı!

2021'in başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zammın ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. Bununla birlikte Aralık ayı enflasyon anketi de açıklandı. Peki, 2021 emekli zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen sorularla ilgili son tahminler...

2021 emekli zammı ne kadar olacak? Enflasyon anketi açıklandı!

Emekli zammı 2021 yılında ne kadar olacak? Milyonlarca emekli özellikle Kasım ayı TÜFE oranlarının ve Aralık ayı enflasyon anketinin açıklanmasının ardından bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere emeklilere 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Son zam ise geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmıştı. Yeni zam ise Ocak 2021'de yapılacak. Bu nedenle son 5 ayın enflasyon oranının belirlenmesi tahminleri de kolaylaştırdı. Peki, Bağ-Kur ve SGK emekli zammı 2021'de ne olacak? İşte, Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın zam tahminleri ve Aralık ayı enflasyon anketi sonuçları...

ARALIK AYI ENFLASYON ANKETİ

TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,93, en yüksek yüzde 0,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 20,36 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 19,67, en yüksek yüzde 21,00 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,57 düzeyinde gerçekleşmişti.

2021 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.

MEVCUT MAAŞ% 6.35 ZAMLI MAAŞ
1.500 TL1.595,25 TL
1.6001.701,60 TL
1.800 TL1.914,30 TL
2.000 TL2.127,00 TL
2.200 TL2.339,70 TL
2.400 TL2.556,00 TL
2.600 TL2.765,10 TL
2.800 TL2.977,80 TL
3.000 TL3.190,50 TL
3.200 TL3.403,20 TL
3.400 TL3.616,90 TL
4.000 TL4.254,00 TL


SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğal gaza! 1 Ocak 2021 elektrik ve doğal gaz zammı ne kadar?
MERAK EDİLENLERYeni yılın ilk zammı elektrik ve doğal gaza!
Esnafa kira (hibe) desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? 1000 TL Esnaf yardım desteği başvuru şartları
MERAK EDİLENLEREsnaf 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?
Aralık ayı enflasyon anketi açıklandı mı? TÜFE anketi
MERAK EDİLENLEREnflasyon anketi açıklandı mı?
Yeni Asgari Ücret'e ne kadar zam geldi? 2021 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman
MERAK EDİLENLER2021 Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman eklenecek?
Emekli maaşı 2021 zammı son durum: Emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Ocak SSK, BAĞKUR, memur emekli zammı
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
KYK borç yapılandırma süresi uzadı! KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK borç sorgulama
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Borç yapılandırma başvuru süresi uzadı! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır, adım adım anlatım
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
2021 AGİ ne kadar oldu? İşte 2021 yılı Evli, bekar, çocuklu, eşi çalışan, eşi çalışmayan AGİ ücretleri...
MERAK EDİLENLER2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu?
İkinci el araba fiyatları düştü mü? İkinci el araba fiyatlarında son durum ne?
MERAK EDİLENLERİkinci el araba fiyatları düştü mü?
AGİ ücretleri ne kadar oldu? 2021 evli bekar çocuklu eşi çalışan ve çalışmayan agi ücretleri
MERAK EDİLENLERAGİ ücretleri ne kadar oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X