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"2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçtiler. Birlik Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz" dediler

İHA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan yeni yıl mesajında pandemi sürecinde 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri'nin yaptıkları özetlenirken, 2021 yılında yoğunlaşacağı konu başlıklarının altı çizildi.

Birlik Başkanlarının yeni yıl mesajı, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın; "2020 yılına sürdürülebilir üretim ve İhracat hedefiyle girmiştik" söylemiyle başlarken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Gözle göremediğimiz bir virüsün de hedefleri olduğunu nereden bilecektik" diyerek 2020 yılının çetin şartlarına vurgu yapıyor.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMADAN VİRÜSLE MÜCADELEYE BAŞLADIK"

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, "Covid-19 virüsü hem sağlığımızı, hem hedeflerimizi tehdit etti" derken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, "Umutsuzluğa kapılmadan, covid-19 ile mücadeleye başladık" diyerek Egeli ihracatçıların kararlılığını ortaya koydu.

"TÜM İMKANLARIMIZI SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SEFERBER ETTİK"

Pandemi döneminde Ege İhracatçı Birlikleri'nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine temas eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik" derken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "Pandemi döneminde pek çok yeniliklere imza attık" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İLK SANAL FUARINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "İhracatımızı dijital ortama taşıdık, Türkiye'nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik" diyerek Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2020 yılındaki dijitalleşme hamlelerine temas ediyor.

"BAŞARILARIMIZI ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRDIK"

Pandemi döneminde, "ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Sıfır Atık Belgesi, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazanan Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2020 yılı başarıları Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı yeni yıl mesajında, "Başarılarımızı pek çok ödülle taçlandırdık" diye dillendirdi.

"13 MİLYAR DOLAR DÖVİZİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

EİB bünyesinde 2020 yılında ihracat artış rekortmeni olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "2020 gibi zor bir yılda 13 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırdık" derken, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2021 yılında yoğunlaşacağı başlıkları Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "2021 yılında Lojistik, AR-GE, İnovasyon, Tasarım ve Dijitalleşmeye odaklanacağız" diyerek özetledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "82 yıldır olduğu gibi üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz" diyerek EİB'nin yeni yıl mesajında Türkiye'ye ihracatı öğrettiğinin altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, "2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" diyerek yeni yıl mesajında noktayı koydu. Yeni yıl mesajının finalinde Ege Bölgesi ihracatına yön veren 12 başkan "Mutlu Yıllar" mesajını hep birlikte seslendirdi.

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