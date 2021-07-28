2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, YKS adayları için tercih dönemi heyecanı başladı. ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adaylar için 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu erişime açmıştı. 2021 YKS tercih kılavuzu ve İşte 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

2021 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından merakla beklenen 2021 YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu.