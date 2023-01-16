11 Ocak itibariyle başlayan EKPSS tercihleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erdi. Tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü kulağı artık ÖSYM'de. İşte 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ile ilgili bilgiler ve sonuç sorgulama ekranı...