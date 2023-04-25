ABD'de son dönemde enflasyon oranlarındaki düşüş sonrasında FED faiz kararlarını ne yönde etkileyeceği merak konusu olurken, nisan ayı FED toplantı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dolar, altın, ve kripto gibi yatırım araçlarını da doğrudan etkileyen FED faiz kararı toplantısı, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?" İşte detaylar...