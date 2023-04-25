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2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) nisan ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. FED, geçtiğimiz mart ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak, faizi 4,75-5.00 aralığına yükseltmişti. Piyasalar tarafından yakından takip edilen FED nisan ayı faiz toplantısında gözler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'da olacak. İşte 2023 Nisan ayı FED faiz toplantısı tarihi...

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  • 2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?

    ABD'de son dönemde enflasyon oranlarındaki düşüş sonrasında FED faiz kararlarını ne yönde etkileyeceği merak konusu olurken, nisan ayı FED toplantı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dolar, altın, ve kripto gibi yatırım araçlarını da doğrudan etkileyen FED faiz kararı toplantısı, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?" İşte detaylar...
  • 2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?

    NİSAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı Nisan ayında yapılmayacak. 

    FED takvimi göre bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs tarihinde yapılacak. İşte FED toplantı takvimi;

     
  • 2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?

    2-3 Mayıs 2023

    13-14 Haziran 2023

    25-26 Temmuz 2023

    19-20 Eylül 2023

    31 Ekim – 1 Kasım 2023

    12-13 Aralık 2023

    30-31 Ocak 2024

     
  • 2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?

    MART AYI FED FAİZ KARARI

    ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı faiz kararını açıkladı.

    Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

     
  • 2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?

    Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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