Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor. Her ikisi de 160 kW güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleri ile alınabiliyor.

En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu noktada, baz paketin V1 olarak isimlendirildiğini, dolu paketin ise V2 şeklinde anıldığını söyleyelim.