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2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un satış fiyat listesi ve ön sipariş tarihleri belli oldu. Bu kapsamda TOGG sahibi olmak isteyenler, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. T10X modeli için ön siparişler çekilişle belirleneceği belirtilirken, Trumore uygulamasını indiren veya Togg web sitesi üzerinden Tru.ID oluşturan kullanıcılar 60 bin TL ön ödeme yaparak çekilişe katılabilecek. İşte TOGG ön sipariş, teslimat süreci, özellikleri ve güncel fiyat listesi hakkında tüm merak edilenler...

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  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    Yerli otomobil girişimi TOGG satışa çıkıyor. 29 Ekim 2022'de seri üretime başlayan TOGG'un elektrikli SUV modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu. 3 farklı versiyonu olan otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösterecek. Yerli elektrikli otomobil TOGG için ön siparişte bulunmak isteyenler başvuru ücretleri ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, "2023 TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" İşte yerli otomobil TOGG hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri...
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    TOGG FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

    Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG cephesinde en çok merak edilen konu açıklığa kavuştu. 29 Ekim 2022'de seri üretim süreci başlayan TOGG'un elektrikli SUV modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı 953 bin TL olacak.

    3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor.
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

    V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

    V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

    V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

    Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor. Her ikisi de 160 kW güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleri ile alınabiliyor.

    En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu noktada, baz paketin V1 olarak isimlendirildiğini, dolu paketin ise V2 şeklinde anıldığını söyleyelim.

     
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    ÇİFT MOTORLU VERSİYON 29 EKİMDE TESLİM EDİLECEK

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOGG FİYATI İLE İLGİLİ NELER SÖYLEMİŞTİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında TOGG fiyatına ilişkin, "Fiyatı şimdiden hemen sormaya başladılar. Gemlik Kampüsü açılışında net bir cevap vermiştim. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak.

    Kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımımızı atacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    TOGG ÖZELLİKLERİ

    İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor.

    Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor.

    Her ikisi de 160 kW güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleri ile alınabiliyor.

     
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

    523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ

    Togg, ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak. 
  • 2023 TOGG fiyat listesi: TOGG başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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