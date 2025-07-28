Borsa yatırımcılarının gündeminde bu kez 2025 Ağustos ayı temettü takvimi bulunuyor. Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirket, bu ay içerisinde yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Düzenli pasif gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar, hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacağını yakından takip ediyor. İşte Ağustos 2025 dönemine ait güncel temettü ödeme tarihleri ve dikkat çeken ayrıntılar...