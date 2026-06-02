        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupasında B Grubu: İsviçre

        2026 FIFA Dünya Kupasında B Grubu: İsviçre

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, B Grubu'nda mücadele edecek.

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:35
        2026 FIFA Dünya Kupasında B Grubu: İsviçre!

        İsviçre Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alacak.

        Grubunda Kanada, Bosna Hersek ve Katar ile son 32'ye kalma mücadelesi verecek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda bugüne kadar en önemli başarısı çeyrek finale çıkmak oldu.

        İsviçre'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        UEFA elemelerinde B Grubu'nda yer alan İsviçre, grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

        Oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İsviçre, topladığı 14 puanla zirvede yer aldı. 6 maçta 14 gol atan İsviçre, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.

        İsviçre'nin B Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

        İsviçre-Kosova: 4-0

        İsviçre-Slovenya: 3-0

        İsveç-İsviçre: 0-2

        Slovenya-İsviçre: 0-0

        İsviçre-İsveç: 4-1

        Kosova-İsviçre: 1-1

        Takımlar O G B M A Y P
        İsviçre 6 4 2 0 14 2 14
        Kosova 6 3 2 1 6 5 11
        Slovenya 6 0 4 2 3 8 4
        İsveç 6 0 2 4 4 12 2

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        "Altın jenerasyon" olarak kabul edilen bazı oyuncuların milli takım kariyerlerini noktalamasına rağmen İsviçre, tecrübeli oyunculardan kurulu güçlü bir çekirdek kadroya sahip.

        Takımın en önemli isimleri arasında Sunderland forması giyen kaptan Granit Xhaka, Inter'in savunma oyuncusu Manuel Akanji ve Nottingham Forest'ta forma giyen Dan Ndoye yer alıyor. Ayrıca tecrübeli sol bek Ricardo Rodriguez de savunmadaki liderliğiyle takımın önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.

        Murat Yakın'ın ekibi taktiksel esnekliğiyle öne çıkarken, Euro 2024'te başarı getiren 3-4-3 sisteminin ardından daha çok 4-3-3 dizilişini tercih etmeye başladı.

        DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

        Daha önce Dünya Kupası finallerine 12 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

        Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2014, 2018 ve 2022'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

        Dünya Kupası'nda çıktığı 41 karşılaşmada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 55 gol atıp, kalesinde 73 gol gördü.

        İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:

        1934 - Çeyrek final

        1938 - Çeyrek final

        1950 - İlk tur

        1954 - Çeyrek final

        1962 - İlk tur

        1966 - İlk tur

        1994 - Son 16

        2006 - Son 16

        2010 - İlk tur

        2014 - Son 16

        2018 - Son 16

        2022 - Son 16

        KADROSU

        Kaleci: Marvin Keller (Young Boys), Gregor ⁠Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

        Savunma: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico ⁠Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz)

        Orta saha: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), ‌Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), ​Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben ‌Vargas (both Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)

        Forvet: Zeki ​Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United)

        MAÇ TAKVİMİ

        13 Haziran (TSİ 22.00): Katar-İsviçre (San Francisco Bay Area)

        18 Haziran (TSİ 22.00): İsviçre-Bosna Hersek (Los Angeles)

        24 Haziran (TSİ 22.00): İsviçre-Kanada (BC Place Vancouver)

        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
