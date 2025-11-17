Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli aylığına yüzde kaç zam yapılacak, beklenti ne yönde? SSk, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama

        Emekli zammı hesaplama: 2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        6 aylık enflasyon farkına göre artırılan en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, açıkladığı son Enflasyon Raporu'nda 2025 enflasyon tahminini yükseltti. Şimdi milyonlarca emekli, güncellenen enflasyon rakamlarının en düşük emekli maaşına nasıl yansıyacağını bekliyor. Peki, güncel enflasyon tahminine göre 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Giriş: 17.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.11.2025 - 07:14
        1

        Yeni yılda en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı, gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son Enflasyon Raporu’nda 2025 yılına ilişkin tahminler, yukarı yönlü olarak revize edildi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli, güncellenen enflasyon beklentilerinin en düşük emekli aylığına nasıl yansıyacağını sorguluyor. Peki, 2026’da taban emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak?

        2

        MERKEZ BANKASI 2025 ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

        Merkez Bankası, 4. Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığından, yüzde 31-33'e yükseltti.

        3

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.

        En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.

