21 oyunculuk ajansına soruşturma başlatıldı

Oyunculuk ajanslarına yönelik son dönemlerde ortaya atılan "Tekelleşme yaratıyorlar" şeklindeki iddialar, birçok oyuncu tarafından doğrulanmıştı.

İddiaları, ihbar olarak değerlendiren Rekabet Kurumu, daha önce yaptığı açıklamada oyunculuk ajanslarının inceleneceğini belirtmişti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 21 oyunculuk ajansına soruşturma başlatıldığını açıkladı. Küle, Dünya Gazetesi'ne konuyla ilgili verdiği röportajda oyunculuk ajanslarının komisyon oranlarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iddiaların incelendiğini söyledi. Küle; "Gerekirse birtakım davranışsal ya da yapısal tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle

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21 cast ajansına soruşturma başlatıldığını kaydeden Birol Küle; “Esasen bu soruşturmamız medya ve eğlence sektörü diyebileceğimiz alanda yürüttüğümüz 4 incelemeden bir tanesi. Bu incelemeler; birbirleriyle içe içe geçmiş alanları kapsıyor. Bunlardan ilki sinema gösterimi ve dağıtımı, ikincisi sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı ve YouTube gösterimleri, üçüncüsü abonelik temelli isteğe bağlı video platformları ve dördüncüsü ise cast direktörlüğü ve cast ajanslığı / menajerliği" dedi.