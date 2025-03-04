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        Haberler Magazin 21 oyunculuk ajansına soruşturma başlatıldı - Magazin haberleri

        21 oyunculuk ajansına soruşturma başlatıldı

        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 21 cast ajansına soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:28
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        Oyunculuk ajanslarına soruşturma
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        Oyunculuk ajanslarına yönelik son dönemlerde ortaya atılan "Tekelleşme yaratıyorlar" şeklindeki iddialar, birçok oyuncu tarafından doğrulanmıştı.

        İddiaları, ihbar olarak değerlendiren Rekabet Kurumu, daha önce yaptığı açıklamada oyunculuk ajanslarının inceleneceğini belirtmişti.

        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 21 oyunculuk ajansına soruşturma başlatıldığını açıkladı. Küle, Dünya Gazetesi'ne konuyla ilgili verdiği röportajda oyunculuk ajanslarının komisyon oranlarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iddiaların incelendiğini söyledi. Küle; "Gerekirse birtakım davranışsal ya da yapısal tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle

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        21 cast ajansına soruşturma başlatıldığını kaydeden Birol Küle; “Esasen bu soruşturmamız medya ve eğlence sektörü diyebileceğimiz alanda yürüttüğümüz 4 incelemeden bir tanesi. Bu incelemeler; birbirleriyle içe içe geçmiş alanları kapsıyor. Bunlardan ilki sinema gösterimi ve dağıtımı, ikincisi sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı ve YouTube gösterimleri, üçüncüsü abonelik temelli isteğe bağlı video platformları ve dördüncüsü ise cast direktörlüğü ve cast ajanslığı / menajerliği" dedi.

        "Biz, saydığım bu 4 inceleme ile sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabetçi endişe ve sorunları mercek altına almayı amaçlıyoruz" diyen Birol Küle; "Cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği konusuna geri dönersek. Burada 21 teşebbüs hakkında yürütülen bir soruşturma var. İddialar söz konusu ajansların komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma ile ilgili" ifadelerini kullandı.

        Birol Küle, sektörün daha rekabetçi olması için birtakım çalışmalar planlandığını da sözlerine ekledi

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        #rekabet kurulu
        #oyunculuk ajansı
        #Birol Küle
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