Açıköğretim ( AÖF) sınavları 24 - 25 Kasım tarihlerinde açıktan üniversite okuyan öğrenciler için yapıldı. Anadolu Üniversitesi'nin E-kampüs platformunda sınav soru ve cevapları biraz önce erişime açıldı. Sınavın ardından öğrenciler sınav sonuçlarını merakla takip ediyor. Birinci sınav dönemi yani vize olarak da bildiğimiz sınavda 4 yanlış bir doğruyu götüren sistem AÖF'de uygulanıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, haberin detayları...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

AÖF vize sınav soru ve cevapları, sınavın ardından bir gün sonra Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitelerinde olan e-Kampüs sayfasında yayınlanmıştı.

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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi asiteden bir duyuru yayınlanmadı. Geçen sene Açıköğretim vize sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 20 gün sonra açıklanmıştı.