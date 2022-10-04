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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 26'ncı Altın Objektif Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Ciner Yayın Holding; TV alanında 8, basın meslek alanında 6 olmak üzere toplam 14 ödüle layık görülürken, gecede ise şıklık yarışı yaşandı. Aslı Şafak, Demet Akbağ, Devrim Özkan, Ebru Yaşar, Özge Özberk, Çağla Şıkel, Derya Uluğ gibi birçok ünlü isim tarzlarını konuşturdu. İşte ödül töreninden kırmızı halıya yansıyanlar...

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  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Ebru Akel
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Ebru Akel
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Aslı Şafak
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Demet Akbağ
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Devrim Özkan
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Özge Özberk
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Ebru Yaşar
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Çağla Şıkel
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Berna Tan
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Benan Saraç
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Burcu Biricik
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Cemile Canyurt Kaya - Tuğba Yılmaz
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Dolunay Soysert
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Elif Yılmaz
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Esengül Aypek
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Gökçe Bahadır
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Hayal Köseoğlu
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Hazal Subaşı
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Melike İpek Yalova
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Şevval Sam
  • 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri

    Sally Ghalayini

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