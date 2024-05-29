29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

29 Mayıs yani bugün resmi tatil değil ancak yine de toplu taşıma konusundaki karar merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.