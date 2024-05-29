Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 29 Mayıs bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul fethinde Marmaray, otobüs,tramvay metro, vapur, metrobüs bedava mı?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul fethinde toplu taşıma bedava mı?

        29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlanırken, milyonlarca vatandaş bugün toplu taşımanın durumunu merak ediyor. İBB konuyla ilgili, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Peki, bugün Marmaray, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro ücretsiz mi hizmet verecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 07:28 Güncelleme: 29.05.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Mayıs İstanbul'un fethi 571. yıl dönümü geldi. İstanbul'da ikamet eden milyonlarca vatandaş bugün toplu taşımanın durumunu merak ediyor. Peki, bugün (29 Mayıs) toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıkladı! İşte, detaylar...

        2

        29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

        29 Mayıs yani bugün resmi tatil değil ancak yine de toplu taşıma konusundaki karar merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

        3

        29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        Bu sene 571. yıl dönümü kutlanan İstanbul fethi resmi tatil olarak kabul edilmiyor ancak İBB, 29 Mayıs'ta; metrobüs, metro, Marmaray, vapur, tramvay ve otobüslerden herhangi bir ücret almayacak.

        İstanbul'un fethi kutlu olsun mesajları
        İstanbul'un fethi kutlu olsun mesajları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Selin içinde can pazarı
        Selin içinde can pazarı