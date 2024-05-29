Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul fethinde toplu taşıma bedava mı?
29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlanırken, milyonlarca vatandaş bugün toplu taşımanın durumunu merak ediyor. İBB konuyla ilgili, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Peki, bugün Marmaray, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro ücretsiz mi hizmet verecek? İşte, detaylar...
29 Mayıs İstanbul'un fethi 571. yıl dönümü geldi. İstanbul'da ikamet eden milyonlarca vatandaş bugün toplu taşımanın durumunu merak ediyor. Peki, bugün (29 Mayıs) toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıkladı! İşte, detaylar...
29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ
29 Mayıs yani bugün resmi tatil değil ancak yine de toplu taşıma konusundaki karar merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Bu sene 571. yıl dönümü kutlanan İstanbul fethi resmi tatil olarak kabul edilmiyor ancak İBB, 29 Mayıs'ta; metrobüs, metro, Marmaray, vapur, tramvay ve otobüslerden herhangi bir ücret almayacak.