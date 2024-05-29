İstanbul'un fethi kutlu olsun mesajları: En güzel 29 Mayıs mesajları ve sözleri
6 Nisan 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından başlatılan kuşatma, 29 Mayıs 1453 tarihinde, 53 günün sonunda büyük bir zaferle sonlandı. İstanbul'un fethedilmesinden 571 yıl geçti. Bugün, bu şanlı günü sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel mesajları bir araya getirdik. İşte, en güzel, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlu olsun mesajları...
Fatih Sultan Mehmed'in şanlı zaferi İstanbul fethi'nin 571. yılını kutluyoruz. Tarih açısından da önemli bir dönüm noktası sayılan bugünü sevdiklerinizle paylaşmanız en için güzel mesajları bir araya getirdik. İşte, 29 Mayıs İstanbul fethi kutlu olsun mesajları...
Tarihimize altın harflerle kazınan 29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu saygı ve rahmetle anıyoruz.
İstanbul’un Fethi, geçmişin büyük zaferlerinden biridir. Bu büyük günü, millet olarak birlik ve beraberlik içinde kutlayalım.
İstanbul'un Fethi, sadece bir şehir değil, bir çağı değiştiren büyük zaferdir. Bu kutlu günü kutluyor, ecdadımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Fetih, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda hoşgörü ve barışın da simgesidir. Bu anlamlı günde, barış içinde bir dünya için çalışmaya devam edelim.
Güçlü bir inanç ve kararlılıkla aşılmaz denilen surları aşan Fatih Sultan Mehmet Han’ın azmi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlu olsun.
Her zorluğun aşılabileceğini gösteren büyük zafer, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde, mücadele ruhumuzu diri tutalım.
Genç nesillerimize, İstanbul’un Fethi'nin anlamını ve önemini öğretmek, tarihimize sahip çıkmak demektir. Bu büyük zaferin yıldönümünde, tarihimize olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.