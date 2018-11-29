Kamuoyunda "2B Yasası" olarak bilinen kanun kapsamında, 2B arazilerinin satışı için başvuru ve ödemeler için verilen ek süre 30 Kasım'da doluyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen, devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmak ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı oldukları taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"un çıkarıldığını hatırlattı.
Kurum, kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yapılan son yasal düzenlemeyle 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini belirtti.
Bakan Kurum, "Bu başvuru süresi 30 Kasım 2018'de sona erecek. Bu düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen yaklaşık 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen yaklaşık 12 bin kişi olmak üzere, yaklaşık 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurum, kanun kapsamında taşınmazların durumuna ilişkin, "2B kapsamında, 2018 Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 534 bin taşınmaz 759 bin hak sahibine satıldı ve bu hak sahibi vatandaşlarımız tapularına kavuştu. Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11,3 milyar lira olup, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmeye devam ediyor." diye konuştu.
- 65 bin hak sahibine tebligat gönderildi
Bu süreçte, ödeme sürelerini kaçıran 65 bin hak sahibi vatandaşın SMS, afiş, telefon, mahalli toplantı, tebligat yöntemleri ile bilgilendirilmesini sağladıklarını vurgulayan Murat Kurum, şunları kaydetti:
"Süresi içinde başvuruda bulunmayan hak sahiplerinin başvuruda bulunmalarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Milli Emlak birimlerince muhtarlıklarla yapılan toplantılar aracılığıyla sağlandı. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için en geç 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla başvuru ve ödemelerini yapmalarını önemle hatırlatıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.