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3 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan 3 Haziran Perşembe İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da arıza, bakım ve onarım sebebiyle Sarıyer'de 2 mahallede su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Haziran İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

3 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 3 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

3 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.06.2021 10:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.06.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 3 HAZİRAN

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