Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret: İki taraftan da sıcak mesajlar

Almanya Şansölyesi Scholz, Çin'e üç günlük kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Çin lideri Şi Cinping'in konuğu olarak Pekin'de bulunan Scholz, Almanya'nın Çin'le bir 'ayrışma' yaşamak istemediğini ancak yapısal konularda ilerleme kaydedilmesi ve işbirliğinin kalitesinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Scholz, Alman şirketlerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de rekabet edebilmeleri için daha iyi bir pazar erişimi ve eşit bir oyun alanı sağlanması talebini Çin'e iletti.

Bununla birlikte Scholz, otomobil üreticisi BMW de dahil olmak üzere bazı Alman şirketlerinin Çin'de yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olduğu için Cinping'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili de konuşan Scholz, "Cinping'e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için Cinping'den Rusya ile görüşmesini de rica ettim" dedi. Scholz, hem Almanya'nın hem de Çin'in Gazze'de iki devletli çözüm konusunda mutabık olduklarını belirtti. "Ortaklığımız bir risk değil" Cinping ise Almanya ile Çin'in ekonomik ilişkilerinin 'kazan-kazan' çerçevesinde büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi. Çin lideri, "Her iki taraf da 'korumacılığa' karşı dikkatli olmalı ve üretim kapasitesi konularına 'objektif' bakmakta ısrarcı olmalıdır" dedi. İkili ilişkilerin, iki ülke de birbirine saygı duyduğu müddetçe devam edeceğini söyleyen Xi, "Tüm alanlarda, uzun vadeli ve stratejik perspektifte ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" dedi.