30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!

Tarih yaprakları 2006 yılının ekim ayını gösteriyordu. İstanbul sessiz bir geceyi yaşıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri buna pek alışkın değildi. Gece yarısı, trafikle ilgili yapılan rutin telsiz muhaberesi, haber merkezinin Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini anons etmesiyle kesildi. Gelen bir ihbar üzerine haber merkezi, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini Okmeydanı’nda bir parka yönlendirdi. Bu ihbarda yerde kanlar içinde yatan birinden bahsediliyordu. İlçe ekipleri hızla olay yerine gitti. Parka giren polis ekipleri, tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Karşılarında kanlar içinde yerde yatan çıplak bir erkeğe ait ceset bulunuyordu.

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CİNAYET MASASI HAREKETE GEÇTİ

İlçe ekipleri gördükleri manzarayı hemen haber merkezine bildirdi. Bu tür olaylarda, haber merkezi hemen olay yeri inceleme ekipleri ve cinayet masasındaki ekiplere haber vererek hızla bölgeye geçilmesini ister. Bu olayda da aynı sistem devam etti. O gece cinayet masasında Erdoğan Yangaz ve ekibi nöbetçiydi. Erdoğan Yangaz ve ekibi hızla olay yerine gitti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Yangaz ve ekibi de çalışmaya başladı. Kimliği belirsiz bir erkek cesediydi. Defalarca bıçaklanmıştı. Çıplak cesedin sırrının çözülmesi için çalışmalara başlanmıştı.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Erdoğan Yangaz İKİ KİŞİYİ GÖSTERİYORDU Olay yerini incelediklerinde alkol şişelerinin bulunduğunu belirten cinayet uzmanı emekli polis memuru Erdoğan Yangaz, şunları söyledi: "Olay yerine baktığımızda, maktulün alkol aldığı görülüyordu. Ama olay yeri bize iki kişilik bir yer olduğunu söylüyordu. Tabi katili tespit etmemiz için önce, öldürülen bu kişinin kimliğini tespit etmemiz gerekiyordu. Defalarca bıçaklanmış bir maktul vardı ve kıyafetleri ile cüzdanı da ortalarda yoktu. Belli ki katil zanlısı bu kıyafetleri alıp götürüp bir yere atmıştır diye düşündük." KİMLİĞİ BELİRLENDİ Etrafta görgü tanıkları olup olmadığını araştıran cinayet masası ekipleri, bir türlü bir ipucu bulamıyordu. Parka gelen ve cesedi gören bir tanığın ifadeleri sadece cesedi görmesinden ibaretti ve işe yarar bir bilgi yoktu. Yapılan parmak izi incelemesinde maktulün kimliği belirlendi. REKLAM Yangaz, kimliği belirlenen maktulün profilini çıkarttıklarını belirterek “Genelde çıkarttığımız profilde, maktulün kimseyle bir husumeti var mı yok mu? Ya da tehdit ediliyor muydu? Bu incelemeleri yaparız. Aile fertlerinden edindiğimiz bilgiler ve yaptığımız araştırmalar sonucu maktulün kimseyle bir düşmanlığı olmayan bir adam olduğunu öğrendik. Eğer katil zanlısı ile bir bağı yoksa o zaman bizim daha çok çalışmamızı gerektiriyor. Çünkü cinayetlerde katil zanlısı ile maktul birbirini tanımıyorsa, ikili arasında bir bağ bulmamız zorlaşıyor ve o yüzden en ufak bilgi veya delili iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Gördüğümüz kadar bu da o olaylardan biriydi” dedi. CEP TELEFONU KAYIPTI Son yıllarda işlenen birçok cinayet vakası, kullanılan cep telefon sayesinde çözülmüştü. Yangaz, "Maktulün cep telefonun ortalarda olmadığını gördük. Yani kayıptı. Bizim hemen bu cep telefonunu incelememiz gerekiyordu. Çünkü katil zanlısı bu cep telefonunu cinayet sonrası almış olabilir. Biz maktulün cep telefon kayıtları için mahkeme kararlarımızı alırken, bir yandan da parkta maktulün yanındaki kişiyi gören kimse olup olmadığını araştırıyorduk" şeklinde konuştu. CEP TELEFONUNU BİRİ KULLANIYORDU Sokak çalışmasında hiçbir bilgi elde edilemiyordu. O zaman katil zanlısı kesinlikle tanıdık değildi. Cinayet masasının tecrübeli dedektifleri böyle düşünüyordu. Bir süre sonra soruşturmayı değiştirecek mahkeme kararı geldi. Maktulün kullandığı cep telefonunun başka biri tarafından kullanılmaya başlandığı verilerine ulaşıldı. Yangaz o verileri incelediklerini belirterek “Bu gelen verileri incelediğimizde, maktulün kayıp cep telefonu cihazını başka biri kullanıyordu. Yani kendi SIM kartını takıp kullanıyordu. Hemen kayıtlarına baktık bu kişi Gaziosmanpaşa’da oturuyordu. O zaman katil bu mu diye düşünürken, dikkatimizi 30 saniyelik bir sinyal bilgisi daha çekti” dedi.