31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti! Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde 31 kişiye mezar olan Malatya'daki Trend Garden Rezidansı'yla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlattırılan bilirkişi raporunda ilginç detaylar yer aldı. Bilirkişi raporunda; binada çok sayıda ruhsat yenilemesi yapıldığı, her katta bulunan her bir dairenin 3 daire olarak düzenlendiği ve 12 dairelik binanın, 42 dairelik rezidansa dönüştürüldüğüne yer verildi

Ferdi Durdu'nun haberine göre 6 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ta yaşanan ilk depremde saniyeler içinde yıkılan, 1’i kimliği tespit edilemeyen ve 1’i yabancı olmak üzere 31 kişinin enkaz altında kalarak öldüğü Yeşilyurt ilçesinde Özalper Mahallesi’nde bulunan Trend Garden Rezidans ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu çıktı.

ÇOK SAYIDA RUHSAT YENİLEMESİ

Mahkeme dosyasında yer alan bilirkişi raporunda; bina için yeni yapı olarak ilk ruhsatının 30 Aralık 1997 tarihinde bodrum artı 7 kat verildiği ve bina yüksekliği 22 metre olarak kaydedildiği, 10 Temmuz 2000 tarihinde "Yenileme" adı altında ruhsat verildiği ve ruhsat içeriğinin bodrum artı 7 kat, bina yüksekliği 22 metre, 2 dubleks daire, 10 daire, 1 depolu dükkan, kapıcı dairesi ve sığınak kapsıyor.

1 Kasım 2011 tarihinde yenileme adı altında verilen ruhsatta ise ruhsatın içeriğini bodrum artı 7 kat, bina yüksekliği 21.50 metre 12 daire, 1 adet dükkan, 343 metrekare ortak alanı kapsıyor.

YENİLEME İLE DÜKKAN ARTIŞI OLUYOR

23 Kasım 2011 tarihli tadilat adı altında verilen ruhsatta ise zemin katta bulanan 1 adet dükkan 2 adet dükkana çıkartıldığı bilgisi yer aldı.

HER BİR DAİRE 3 DAİRE OLARAK DÜZENLENDİ

Bilirkişi raporunda, binanın rezidansa çevrilirken dönüştürülmesi aşamasında mimari rölöve projesinde, binada her kattaki daire sayınının normal katlardaki her bir dairenin 3 daire olacak şekilde düzenleme yapıldığına yer verildi.

ASMA KAT DEĞİŞİYOR, İMAR BARIŞINDAN FAYDALANIYOR

Raporda ayrıca çatı katındaki dubleks dairenin büyütüldüğü, zemin kattaki asma katın plan alanının değiştirildiği, zemin kat yüksekliğinin ilk mimari proje ile uyumlu olmadığının gözlemlendiği, rölöve projesinde görülen değişiklik ile ilgili herhangi bir ruhsat düzenlemesinin taraflarına teslim edilen belgelerin içerisinde bulunmadığı, yapının imar barışından faydalanılarak kayıt altına alındığının tespit edildiği ifadelerine yer verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ŞU DETAYLAR YER ALDI

Raporda şu ifadeler yer aldı: “Binanın statik projesi ile mimari projesi arasında, statik hesap raporu ile statik projesi arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır. Tespit edilen bu uyumsuzluklar, inşa edilen bina ile tasarlanan binanın birbirinden farklı çalışmasına neden olacaktır. Bina statik projesi ve betonarme hesap raporunda deprem yönetmeliğinin koşullarını sağlamayan noktalar tespit edilmiştir.

"ENİNE DONATILAR UYGUN DÜZENLENMEMİŞ"

Tespit edilen bu noktalar, binanın dayanımını, sünek (taşıma gücünde önemli bir kayıp olmadan yer değiştirme) bir şekilde güç tüketmesini ve yerinde imalatını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bina enkazında yer yer bütünlüğünü koruyan elemanlarda enine donatıların (kanca detaylarının ve kirişlerde etriye aralıklarının) uygun bir şekilde düzenlenmediği tespit edilmiştir.

"BETON DAYANIMI DÜŞÜK"

Binanın enine donatı detaylarının uygun bir şekilde yapılmaması, binanın deprem kuvvetini, tasarımda beklenen şekilde (sünek olarak) karşılamasını güçleştirmiştir. Binanın beton dayanımı net olarak belirlenemese de bina enkazından alınabilen 2 adet (1 adet şahit numune olarak bırakılmıştır) beton karot numunesinin ortalama basınç dayanımının proje tasarım dayanımından düşük olduğu görülmüştür.

"EN ÜSTE DUBLEKS KAT YAPILMIŞ"

Bu durum binanın, etki eden düşey ve deprem yükleri altında tasarımda hedeflenen davranışı göstermesini olumsuz olarak etkileyebilir. Binada çok sayıda ruhsat yenilemesi yapılmıştır. Ruhsat yenilenmesi süreçlerinde mimari projede yapılan değişiklikler (son katta yapılan dubleks kat, asma kat plan alanı değişikliği) için statik projede düzenleme yapılmamıştır.

Yenilenen ruhsatlar ilk statik projeye esas alınarak verildiği gözlenmiştir. Binanın statik projesi ve hesap raporlarının ilk ruhsatın verildiği tarihte geçerli olan ABYYHY 1975 şartlarını sağlamadığı görülmüştür. Ruhsat yenilemesi yapılan tarihlerde yürürlükte olan güncellemiş yönetmeliklere göre de bina projesinin aynı şartları (kolon boyuna donatı yüzdeleri, kolon en boy oranları, kolonlarda etriye aralıkları) sağlamayacağı açıktır.

3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddelerine göre (madde 22, 28 ve 38) binanın statik projesi ve hesap raporlarında bulunan eksiklik ve kusurlar nedeniyle proje müellifi ve projeleri kontrol etmekle yükümlü kamu kurumu yetkililerinin ilgilerine göre sorumlu olduğu düşünülmektedir. Binanın ruhsat yenilenmesi aşamasında, mimari projedeki değişikliklere statik projenin uygunluğunun incelenmesi ile ilgili yetkililerin ilgilerine göre sorumlu olduğu düşünülmektedir.

"KAMU YETKİLİLERİ DE SORUMLUDUR"

Binanın imalat aşamasında eksiklikler ve kusurlar tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddelerine göre (madde 22, 28 ve 38) binanım projesine uygun olarak imalatından sorumlu fenni mesul, müteahhit ve imalat denetiminden sorumlu olan kamu kurumu yetkililerinin ilgilerine göre sorumlu olduğu düşünülmektedir.

"ZEMİN KAT YÜKSEKLİĞİ AZALTILMIŞ"

Savcılık tarafından teslim edilen mimari rölöve projesinde, her katta bulunan her bir dairenin 3 daireye dönüştürüldüğü, binanın arka ve yan cephesinde bulunan balkonların kapatılarak daire içinde dahil edildiği, binanın zemin kat yüksekliğinin ilk mimari projeye göre azaltıldığı, asma kat plan alanının ilk mimari projeye göre küçük olduğu tespit edilmiştir.

"YAPININ KULLANIM AMACI DEĞİŞTİRİLMİŞ"

Tarafımıza teslim edilen belgeler arasında, rapor konusu binayla ilgili yapılan değişiklikler hususunda herhangi statik bir değerlendirme yapıldığına dair bir belge bulunmamaktadır. Yapının kullanım amacı değiştirilerek rezidansa çevrilmesi işleminin hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Bu değişikliklerin ise imar barışından faydalanarak resmiyet kazandığı anlaşılmıştır. Kullanım amacı değiştirilerek konuttan rezidansa çevrilen rapor konusu bina için Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007'nin (30.11.2012 tarihli ruhsat yenilemesi esas alındığında) aşağıda verilen maddelerine istinaden binanın deprem performansın (mevcut malzeme dayanımlarının belirlenmesi, statik rölövelerin hazırlanması, düşey ve yatay yükler altında binanın mevcut davranışının tespit edilmesi) değerlendirilmesi gerekmektedir.”

4’Ü TUTUKLU 13 SANIK YARGILANIYOR

Rezidansla ilgili yargılama süreci, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Rezidans davasında 4’ü tutuklu, 13 sanık olarak yargılanıyor. Dosya kapsamında, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan yargılanan Bülent Yeroğlu ve Mehmet Gündüz ile “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” suçlarından yargılanan Engin Aslan ve Sefa Gülfırat tutuklu bulunuyor.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Şubat’ta meydana gelen saat 04.17’deki depremde yıkılan binanın enkazında kalan Ayşenur Gülşen (26), İbrahim Kurt (43), Ahmet Topal (81), Ahmet Eyüp Türkaslan (30), Angel Pesevski (65), Busenur Umancaoğlu (27), Duran Fındık (58), Ebru Fındık (28), Ege Okant (28), Erhan Baltacı (41), Fatma Kaya (35), Feray Kanışlı (55), Gülçin Koca (21), Muhammed Eren Görgülü (7), Muhammet Ziya Baltacı (4), Nazan Tuşak (30), Nusret Ayaz (39), Pakize Uzun (48), Rahime Taş Bulut (47), Saadet İlçin (29), Salih Abdulhamit Görgülü (5), Serpil Fındık (54), Süleyman Baltacı (36), Sümeye Kanışlı (28), Şadiye Karaman (64), Şiyar Akmeşe (17), Şükran Görgülü (13), Tevfik Bulut (55), Ulfaz Gürbüz (68), Ünal Aslan (46) ve kimliği halen tespit edilemeyen 1 kadın hayatını kaybetmişti.