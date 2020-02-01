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Balıkesir’de Tarımsal Kredi Kooperatifi’nin çelik kasasını çalan 5 şüpheli içindeki 35 bin lirayı paylaştı. Şahıslar, kasayı satmaya çalışırken yakalandı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde geçen 3 Ocak'ta meydana gelen olayda, Tarımsal Kredi Kooperatifi’nin muhasebe kısmına pencere camını kırarak giren şüpheliler, içerisinde 35 bin lira olan çelik kasa ile bir diz üstü bilgisayar ve bir TV çaldı. Jandarma, kurduğu özel ekip ile 19 kamera görüntüsünü izleyip, çevrede oturan vatandaşlarla görüştü.

Ekipler, 19 plakalı bir minibüsle şüpheliler H.K., S.K. ve İ.K.'nin çelik kasayı hurdacıya satmak istediği bilgisine ulaştı. Ardından üç şüpheli ile birlikte M.K. adlı kişinin Altınova Mahallesi Topçukuru Küme Evleri bölgesindeki ikametlerinde arama yapıldı. Jandarmaya olayı itiraf eden şüpheliler, çaldıkları çelik kasanın içindeki nakit parayı paylaştıklarını, para kasasını ise Altınova Mahallesi Çayiçi Bağlık mevkiinde sazlık içerisine attıklarını, daha sonra kasayı alıp hurdacıya satmak için götürdüklerini ancak, satamayınca aynı sazlık alana atıp, üzerini taşlar kapattıklarını anlattılar.

Çelik kasa, şüphelilerin gösterdiği yerden dalış ekibi ve iş makinesi yardımı ile çıkarıldı. Kasanın içerisinden çıkan 16 çek, 156 kıymetli evrak, Tarımsal Kredi Kooperatifi yetkililerine teslim edildi.

Şüphelilerden H.K., S.K., İ.K. ve M.K. ile olaya karıştığı belirlenen A.C. gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" ve "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından çok sayıda yakalama emri bulunan A.C. tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.