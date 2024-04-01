36 kilo veren Rebel Wilson ilaç kullandığını itiraf etti

Dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu ve komedyen Rebel Wilson, son birkaç yılda ilaç kullanarak zayıfladığını itiraf etti. Toplam 36 kilo vererek görünümünde büyük bir değişiklik yakalayan 44 yaşındaki oyuncu, son dönemde ünlüler arasında çok popüler olan bir tip 2 diyabet ilacını kullandığını açıkladı.