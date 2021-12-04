Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gizli Kod
01:30 Üç Kuruş
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:4 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Güzel Hareketler 2
03:00 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Elkızı
16.00 Evlilik Hakkında Her Şey
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.30 Elkızı
23.45 Evlilk Hakkında Her Şey
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde - Yabancı Sinema
12: 50 Destan
16: 00 Destan
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kardeşlerim
00: 20 Destan
03: 10 Kalp Yarası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:55 Masumlar Apartmanı
12:50 Teşkilat
15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Benim Hayatım
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
23:00 Delibal
01:00 Delibal
03:00 Sana Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Bir Yemek Olsan / Yeni
10:30 MasterChef Türkiye
16:00 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8
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