Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gizli Kod

01:30 Üç Kuruş

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

18:4 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Güzel Hareketler 2

03:00 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Elkızı

16.00 Evlilik Hakkında Her Şey

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Elkızı

23.45 Evlilk Hakkında Her Şey

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde - Yabancı Sinema

12: 50 Destan

16: 00 Destan

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kardeşlerim

00: 20 Destan

03: 10 Kalp Yarası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:55 Masumlar Apartmanı

12:50 Teşkilat

15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Gönül Dağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Benim Hayatım

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

23:00 Delibal

01:00 Delibal

03:00 Sana Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Bir Yemek Olsan / Yeni

10:30 MasterChef Türkiye

16:00 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda

03:30 8x8