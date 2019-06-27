Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Ayasofya Mahallesi dün sabah saatlerinde sahil kesiminde çöp poşeti içerisinde bir cenin bulundu.

Olay köpeklerin havlamasıyla ortaya çıktı. Sesler üzerine bölgeye giden vatandaşlar çöp poşeti içerisinde erkek olduğu belirlenen cenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliği alarak, nöbetçi savcıyı aradı. Poşet içerisinde çöpe atılmış cenin otopsi için Adli Tıp Kurumu Trabzon Gurup Başkanlığı’na kaldırdı.

GÖBEK BAĞI AMELİYAT İPİYLE KESİLMİŞ

Adli Tıp Kurumu Trabzon Gurup Başkanlığı’nda yapılan otopside 4 aylık olduğu belirlenen erkek ceninin göbek bağının uzman kişi tarafından ameliyat ipiyle kesildiği belirlendi. Yasak aşk sonucu kürtaj olma ihtimali üzerinde duran cinayet masası ekipleri, göbek bağı kesim işlemi sırasında kullanılan ameliyat ipinin izini sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Cinayet masası ekipleri, ceninin bulunduğu sahile çıkan bölgedeki tüm güvenlik kameraları toplayarak görüntülerini incelemeye aldı. Oluşturulan özel ekip, cenini kim veya kimlerin sahile attığını belirlemeye çalıştığı belirtildi. Bu arada 10 haftadan büyük olduğu belirlenen ceninin kürtajını gerçekleştiren kişi hakkında da soruşturma yapıldığı ifade edildi.