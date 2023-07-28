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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 çocuk babasının feci sonu!

        4 çocuk babası, devrilen tankerin altında kaldı

        Mardin'de bir iş yerinde Abdulbaki Onam, su ilave etmek için üzerine çıktığı tankerin devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Onam, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:02
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        4 çocuk babasının feci sonu!
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        Mardin'de, devrilen su tankerinin altında kalan Abdulbaki Onam (41) hayatını kaybetti.

        Olay, öğlen saatlerinde Nusaybin ilçesi Demirtepe Mahallesi mevkisi İpekyolu kenarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. 4 çocuk babası Abdulbaki Onam, iş yerindeki eski bir tankere su ilave etmek için üzerine çıktı. Onam, bu sırada devrilen tankerin altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdulbaki Onam, ekipler tarafından tanker altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Onam, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdulbaki Onam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        #mardin haberleri
        #Nusaybin
        #su tankeri
        #Son dakika haberler
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