Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 274.943'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.511 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 4 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 49 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 274 bin 943 ve can kaybının 6 bin 511 olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 225 test yapıldı, 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 49 hasta vefat etti, 1211 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 087, vaka sayısı 274 bin 943 ve vefat sayısı 6 bin 511 oldu.

Hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı ise 1041 olarak açıklandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon bin 422 vakayla Brezilya, 3 milyon 872 bin 670 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 721 bin 893 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 652 bin 228 vakayla Teksas ve 633 bin 442 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 52 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız" açıklamasında bulundu