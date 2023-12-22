Aksaray'da 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü kazada beraat kararı Aksaray'da, biri 26 günlük bebek olan 2 çocuk ile birlikte anne ve babanın hayatını kaybettiği kazayla ilgili yargılanan vinç operatörü için beraat kararı verildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanık hakkında mahkemeden karar çıktı.

Ali Osman Gezginç'in kullandığı otomobil, 20 Ocak'ta Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda, Mahmut Batur idaresindeki vince arkadan çarptı. Sürücü ile eşi Nazmiye Gezginç kaza yerinde, 26 günlük Elif Yüsra Gezginç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan ağır yaralı kurtulan ve Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Gezginç (13) de kazadan bir ay sonra yaşamını yitirdi.

REKLAM

Kazayla ilgili davanın karar duruşması Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

RAPORDA ASLİ KUSURLU BULUNDU

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, üst kuruldan gelen kaza raporuna göre tutuksuz yargılanan vinç operatörü Mahmut Batur'un kusursuz, maktul sürücünün ise asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek, sanık için beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatı önceki beyanlarını tekrarlayarak, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık için beraat kararı verdi.

*Haberin görselleri İHA arşivinden alınmıştır.