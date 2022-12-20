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Haberler Gündem Eğitim Matematik 4'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 4'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
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4'ler çarpım tablosu kolay ezberleme alıştırmaları: 4'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

Matematikte basit ve hızlı bir şekilde işlem yapmak amacıyla kullanılan bir çizelge olan çarpım tablosu günlük hayatı kolaylaştıran bir sistem olarak öne çıkmaktadır. Eğitim öğretim hayatının daha ilk yılında öğrenilen ve özellikle işlemlerin basitçe yapılmasını sağlayan çarpım tablosu matematiksel hesapların temeli olarak ifade edilmektedir.

4'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 4'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Yazmak, bolca tekrar etmek ve vakit ayırmak 4’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları arasında öne çıkmaktadır. Bu yolun takip edilmesi neticesinde çarpım tablosu kolayca ezberlenebilecek ve zihinde kalıcı olarak yer alabilecektir. Tüm bu bilgilerin ışığında, şimdi gelin 4’ler çarpım tablosu hakkında bilgiler edinelim. İşte, tüm detaylar…

4’ler Çarpım Tablosu

Çoğu insan tarafından çarpı tablosunun mucidi ünlü Yunan düşünür Pisagor olarak kabul edilse de bu konuda ne bir bulgu bulunmamaktadır. Günümüzde sıklıkla başvurduğumuz bir çizelge olan çarpım tablosunun tarihi esas olarak, 4000 yıl öncesine Babillere uzanmaktadır. 1’den 10’a kadar olan sayıların birbirleriyle çarpılmaları olarak ifade edilene çarpım tablosunun bir diğer adıysa kerrat cetvelidir.

Yalnızca bir ders olarak matematikte değil hayatın her alanında başvurulan bir sistem olan çarpım tablosu, eğitim hayatının ilk günlerinden itibaren öğrencilere öğretilmekte ve bu sayede de yaşam kolaylaştıran bir çizelge olarak dikkat çekmektedir.

4’ler çarpım tablosu da yukarıda detaylarını verdiğimiz bu matematiksel sistemin önemli bir parçası olarak dikkat çekmektedir. 4’ler çarpım tablosu kısaca; 4 rakamının 1’den 10’a kadar olan sayılarla çarpılması olarak ifade edilebilir.

Diğer çarpım tablolarında olduğu gibi 4’ler çarpım tablosu da aynı zamanda bir toplama tablosudur. Örneğin 4x4=16 işlemi aynı zamanda 4 sayısının 4 katı anlamına gelmektedir ve 4+4+4+4=16 şeklinde de ifade edilebilmektedir.

Yukarıda kısaca özetlenen 4’ler çarpım tablosu ezberleme yöntemi ve 4’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları için ise aşağıda vermiş olduğumuz çarpım tablosunun çokça tekrar edilmesi yeterli olacaktır.

4’ler Çarpım Tablosu Ezberleme

  • 4×1 = 4
  • 4×2 = 8
  • 4×3 = 12
  • 4×4 = 16
  • 4×5 = 20
  • 4×6 = 24
  • 4×7 = 28
  • 4×8 = 32
  • 4×9 = 36
  • 4×10 = 40

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