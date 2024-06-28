Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 4 ton gıda imha edildi

        Gıda denetimlerinde 4 ton ürün ele geçirildi

        Şehitkamil'de gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, güvenilirliğini kaybetmiş ve insan sağlığını tehlikeye atacak 4 ton gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:20 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 ton gıda imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenledikleri denetimlerde, Sanayi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde gıda ihlalleriyle karşılaştı.

        Denetim ekipleri, iş yerinde bozulmuş, kokuşmuş ve güvenilir gıda vasfını tamamen yitirmiş nar ekşisi ve sumak ekşisi benzeri 4 ton gıda ürünü buldu. Ele geçirilen ürünler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra çöp transfer merkezine götürülerek imha edildi. İş yerine yönelik yasal işlem başlatıldı.

        Şehitkamil Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu tür denetimlerini düzenli olarak devam ettirecekler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"