4 ton gıda imha edildi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenledikleri denetimlerde, Sanayi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde gıda ihlalleriyle karşılaştı.

Denetim ekipleri, iş yerinde bozulmuş, kokuşmuş ve güvenilir gıda vasfını tamamen yitirmiş nar ekşisi ve sumak ekşisi benzeri 4 ton gıda ürünü buldu. Ele geçirilen ürünler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra çöp transfer merkezine götürülerek imha edildi. İş yerine yönelik yasal işlem başlatıldı.

Şehitkamil Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu tür denetimlerini düzenli olarak devam ettirecekler.