Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa yürürlüğe girdi: Vatandaşlık testinde İsrail detayı
Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa yürürlüğe girdi. Alman vatandaşlığına kabul edilmenin bir ön koşulu da adayların "vatandaşlık testini" başarıyla geçmesi. Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede artan antisemitizm sebebiyle vatandaşlık testinde İsrail devletinin var olma hakkı ve Almanya'daki Yahudi yaşamına ilişkin sorularını da dahil etti
Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart'ta imzalandıktan sonra dün yürürlüğe girdi.
Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaştı ve çifte vatandaşlığın önündeki engeller kalktı.
Almanya vatandaşlığına geçmek isteyenler, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmayacak. Böylelikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları bundan sonra Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olabilecek.
Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçmeye ilişkin süre de kısalıyor. Bundan sonra Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indiriliyor.
SCHOLZ'DEN ÇAĞRI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede yaşayan yabancılara "Alman vatandaşlığına geçmeleri" çağrısında bulundu.
Yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından video yayımlayan Scholz, başka bir ülkede doğmuş ya da anne babası başka bir yerden gelmiş çok sayıda kişinin Almanya'da yaşadığını belirterek, "Burada yaşıyorlar, Almanca konuşuyorlar, çalışıyorlar, okuyorlar ve Alman Milli Takımı için iyi tezahürat yapıyorlar ve artık Alman vatandaşlığına geçmeleri daha kolay. Bu, iyi bir gelişme." ifadelerini kullandı.
Almanca konuşan, ülkeye ve topluma katkı katkıda bulunan herkesin, Almanya'nın geleceğinde söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Scholz, vatandaşlığa geçip geçmemeyi düşünenlere seslenerek, "Lütfen, bu iyi bir adım. Bu, insanların alınacak kararlarda daha fazla söz sahibi olmasına yardımcı olur." dedi.
VATANDAŞLIK TESTİNDE İSRAİL DETAYI
Alman vatandaşlığına kabul edilmenin bir ön koşulu da adayların “vatandaşlık testini” başarıyla geçmesi. Bu test, 2008’de yürürlüğe girdi.
Test, Almanya’nın tarihi, hukuki ve toplumsal yapısını, ikamet edilen eyaletle ilgili soruları içeriyor. Test, toplam 310 sorudan oluşuyor. Sınavda da 33 soru soruluyor.
Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede artan antisemitizmden ötürü vatandaşlık testinde soru listesinin genişletildiğini, listeye antisemitizm, İsrail devletinin var olma hakkı ve Almanya’daki Yahudi yaşamına ilişkin soruların da dahil edildiğini açıkladı.
17 soruya doğru cevap verildiğinde test başarıyla geçilmiş oluyor. Almanya’da okul diplomasına sahip olanların teste girmeleri gerekmiyor. Teste girme ücreti, şu anda 25 avro olarak belirlendi.
*Haberin görselleri ShutterStock ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.