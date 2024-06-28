Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa yürürlüğe girdi: Vatandaşlık testinde İsrail detayı

Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart'ta imzalandıktan sonra dün yürürlüğe girdi.

Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaştı ve çifte vatandaşlığın önündeki engeller kalktı.

Almanya vatandaşlığına geçmek isteyenler, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmayacak. Böylelikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları bundan sonra Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olabilecek.

Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçmeye ilişkin süre de kısalıyor. Bundan sonra Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indiriliyor.

SCHOLZ'DEN ÇAĞRI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede yaşayan yabancılara "Alman vatandaşlığına geçmeleri" çağrısında bulundu.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından video yayımlayan Scholz, başka bir ülkede doğmuş ya da anne babası başka bir yerden gelmiş çok sayıda kişinin Almanya'da yaşadığını belirterek, "Burada yaşıyorlar, Almanca konuşuyorlar, çalışıyorlar, okuyorlar ve Alman Milli Takımı için iyi tezahürat yapıyorlar ve artık Alman vatandaşlığına geçmeleri daha kolay. Bu, iyi bir gelişme." ifadelerini kullandı.

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Almanca konuşan, ülkeye ve topluma katkı katkıda bulunan herkesin, Almanya'nın geleceğinde söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Scholz, vatandaşlığa geçip geçmemeyi düşünenlere seslenerek, "Lütfen, bu iyi bir adım. Bu, insanların alınacak kararlarda daha fazla söz sahibi olmasına yardımcı olur." dedi.