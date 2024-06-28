Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası! | Son dakika haberleri

Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası! | Son dakika haberleri

Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası! Nevşehir'de, 31 yaşındaki emlakçı A.K.İ. ve 54 yaşındaki annesi Y.İ. topraktan ev satışı vaadi ile 57 kişiyi, 90 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:04 facebook

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