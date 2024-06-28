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        Haberler Gündem Güncel Silivri'de anız yangını! | Son dakika haberleri

        Silivri'de anız yangını!

        İstanbul Silivri'de anız yangını çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü. Yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:36
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        Silivri'de anız yangını!
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        Silivri Selimpaşa'da anız yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor.

        DHA'nın haberine göre Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü. Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale ediliyor.

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