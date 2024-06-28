Silivri'de anız yangını!
İstanbul Silivri'de anız yangını çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü. Yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor
Giriş: 28.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:36
Silivri Selimpaşa'da anız yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor.
DHA'nın haberine göre Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü. Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale ediliyor.
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