Silivri'de anız yangını!

Silivri Selimpaşa'da anız yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor.

DHA'nın haberine göre Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü. Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor.