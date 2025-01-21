Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!
Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için anlaşma sağladı
Giriş: 21.01.2025 - 01:21 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:40
Galatasaray, Eyüpspor'da parlayan golcü Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.
Galatasaray ile Eyüpspor, Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda bonuslarla birlikte toplam 6 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.
Sarı kırmızılılar kısa süre içerisinde milli futbolcuya imza attırmayı hedefliyor.
8 GOL 7 ASİST
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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