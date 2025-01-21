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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!

        Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için anlaşma sağladı

        Giriş: 21.01.2025 - 01:21 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:40
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        Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!
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        Galatasaray, Eyüpspor'da parlayan golcü Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.

        Galatasaray ile Eyüpspor, Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda bonuslarla birlikte toplam 6 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.

        Sarı kırmızılılar kısa süre içerisinde milli futbolcuya imza attırmayı hedefliyor.

        8 GOL 7 ASİST

        24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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