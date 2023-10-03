Kurşun yağdırmıştı, 40 gün sonra yakalandı
İzmir'deki bir otoparkta Selami Arslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan Soykan Aydemir, 40 gün sonra yakalandı. Otopark önündeki olayda Arslan'a kurşun yağdıran Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde Selami Arslan'ı (33) öldürdüğü suçlamasıyla aranan Soykan Aydemir (30), 40 gün sonra yakalandı.
Olay, 24 Ağustos saat 06.30 sıralarında 1471 Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparkın önünde silahlı saldırıya uğrayan Selami Arslan, çevredekiler tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne getirildi.
7 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
Selami Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otoparkta 7 adet boş kovan ve bir otomobilin sol arka kapısına mermi isabet ettiğini belirledi.
ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİSelami Arslan
Ekiplerin incelemesinde cinayet şüphelisinin Soykan Aydemir, olduğu tespit edildi. Olayın yaşandığı gün, şüpheli Aydemir ile hayatını kaybeden Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında "Silahla kasten yaralama" suçundan açılan davanın duruşması olduğu, bu nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.
CİNAYET BÜRO EKİBİ OPERASYONLA YAKALADI
Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Aydemir'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli Aydemir'in yerini belirleyen Cinayet Büro dedektifleri, dün operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.