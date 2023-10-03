İzmir'in Konak ilçesinde Selami Arslan'ı (33) öldürdüğü suçlamasıyla aranan Soykan Aydemir (30), 40 gün sonra yakalandı.

Olay, 24 Ağustos saat 06.30 sıralarında 1471 Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparkın önünde silahlı saldırıya uğrayan Selami Arslan, çevredekiler tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne getirildi.

7 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Selami Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otoparkta 7 adet boş kovan ve bir otomobilin sol arka kapısına mermi isabet ettiğini belirledi.