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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!

        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!

        İzmir'in Konak ilçesinde, bir otoparkın önünde yaşanan tartışmanın ardından silahla yaralanan Selami Arslan, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde 7 mermi kovanı bulunurken Arslan'ı vurduğu iddia edilen S.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:21 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:21
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        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
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        İzmir'de olay, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde yaşandı. Bir grup arasında yaşanan tartışmada silahla vurulan Selami Arslan, yakınları tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

        Saldırıda hayatını kaybeden Selami Arslan.
        Saldırıda hayatını kaybeden Selami Arslan.

        AA'da yer alan habere göre polis ekipleri, Arslan'ı tabancayla vurup olay yerinden kaçtığı iddia edilen S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        7 MERMİ KOVANI BULUNDU

        Olay yerinde yapılan incelemede 7 mermi kovanı bulundu. 2 merminin de Arslan'ın park halindeki otomobiline isabet ettiği belirlendi.

        SİLAHLA YARALAMA DAVASI VARDI

        Zanlı S.A. ile ölen Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında, Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen silahla yaralama konulu bir dava bulunduğu; cinayetin, duruşmasının yapılacağı gün bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.

        10 KİŞİLİK GRUP KONUŞMAYA BAŞLIYOR

        Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, yaklaşık 10 kişilik bir grubun otoparkta konuştuğu görülüyor. Vefat eden Selami Arslan, binmek için bir otomobile doğru yöneliyor.

        DEFALARCA ATEŞ EDİYOR

        Gruptakilerden bir kişi konuşmaya devam eden Arslan'a birkaç el ateş ediyor ve Arslan yere düşüyor. Otoparktaki kişiler tarafından otomobilin arka koltuğuna götürülen Arslan, bir süre sonra otomobilden çıkartılarak otopark dışına taşınıyor.

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        #İzmir
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