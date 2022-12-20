Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uzunca bir süre sabit getirili araçlarda bekleyip getirilerini yeterli derecede artıramayın vatandaş sisteme alıştıkça fon değiştirerek kazanmayı öğrendi. Önce kendi emeklilik şirketi içindeki fonlar arasında değişim yaparak getirisini artıran vatandaş BEFAS sisteminin kurulması ile fonunu iyi yöneten diğer şirketlerin uzmanlardan da faydalanmaya başladı. Tam 41 bin 751 kişi kendi şirketini bırakarak en iyi getiri sağlayan emeklilik fonlarını tercih ederek getirisini katladı.

618 MİLYON LİRALIK BİRİKİM YER DEĞİŞTİRDİ

BEFAS sisteminin başladığı Temmuz 2021'den bu yana en iyi getiriyi sağlayan Cigna Sağlık hisse fonuna bu süreçte diğer şirketlerden 9 bin 90 kişi katıldı. Bu kişiler tam 247 milyon liralık birikimini bu fona aktardı. Bunun sonucunda fonun son 1.5 yılda elde ettiği yüzde 361'lik getiriden faydalandı. Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Fonunu tercih edenlerin sayısı da 7 bin 548 oldu. Bu fona da diğer şirketlerden 107 milyon liralık kayma oldu. En iyi getiriyi sağlayıp tercih edilen üçüncü fon yüzde 287'lik getiri ile Allianz Yaşam Koç İştirak Fonu'na ise diğer şirketlerden 3 bin 620 kişi geçti. Bu fona 43.8 milyon liralık birikim eklendi. BEFAS kuruluşundan bu yana iyi getiri sağlayan ve BES yatırımcıları tarafından tercih edilen diğer fonları tablomuzdan bulabilirsiniz.

PEKİ BEFAS NEDİR?



Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilen, emeklilik yatırım fonu paylarının alım satımının yapılacağı merkezi bir elektronik platformu. 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla katılımcıların bu platform üzerinden sunulan diğer emeklilik şirketlerinin fonlarının alım satımını yapmasına imkân tanındı. Emeklilik gelir planı katılımcıları hariç tüm katılımcılar BEFAS’ta işlem yapabilir ve grup fonları, unvanında “yabancı” ibaresi yer alan fonlar ile para piyasası, katkı ve başlangıç fonları dışındaki tüm fonların alım ve satımı yapılabilir.

Emeklilik şirketleri, kendi fonlarının yanı sıra BEFAS üzerinden başka şirketlerin fonlarını almak isteyen katılımcıların taleplerini, internet ve/veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyor.

BORSANIN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Aylık olarak bakıldığında doların yüzde 1,17 mevduatın yüzde 1,18 altının yüzde 2.43 ve Euro'nun yüzde 2.73 kazandırdığı süreçte enflasyonun yüzde 2.88 olduğunu hatırlayalım. Aylık getiri açısından Borsa İstanbul yüzde 14.09 ile önceki haftalarda olduğu gibi getiri liderliğini elden bırakmadı. Yatırım araçlarının yıllık getirilerine dikkat kesildiğimizde ise yüzde 84&lük enflasyona karşı borsanın dışında hiç bir yatırım aracının reel getiri sağlamayı bırakın enflasyonu bile yakalayamadığı görülüyor.

AYLIK YÜZDE 32'LİK KAZANÇ

Şimdi tek tek emeklilik fonlarına bakalım. Son 1 aylık dönemde önceki iki hafta olduğu gibi Metlife Emeklilik yüzde 32'lik getiri ile liderliğini sürdürdü. Bu fonun geçen haftaki bir aylık getirisi yüzde 17'yti. Fiba Emeklilik hisse senedi fonu Allianz Yaşam hisse fonunu geçerek yüzde 26'lık getiri ile ikince ve Anadolu Hayat Teknoloji sektörü fonu ise 24'lük kazancı ile üçüncü durumda.