Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sigorta Bireysel Emeklilik
ABONE OL

41 bin 751 vatandaş en çok kazandıran fonlara geçti ve kazandı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcıları bir yandan kendi emeklilik şirketi içinde fonlar arasında değişim yaparak piyasaların durumuna göre getiri sağlamaya çalışırken diğer yandan BEFAS aracılığı ile en çok kazandıran fonlara geçiş yaparak kazançlarını katlıyor. BES yatırımcısına herhangi bir emeklilik şirketinin fonuna yatırım yapma fırsatı sunan BEFAS'ın başladığı Temmuz 2021'den bu yana en iyi getiriyi sağlayan fonlara geçiş yayan 41 bin 751 kişi bu hareketlerinin hediyesini aldı. Son 1.5 yılda en çok kazandıran Cigna Sağlık Hisse Senedi Fonu'na diğer emeklilik şirketlerinden 9 bin 90 kişi geçti. Getiri bakımından ikinci sırada olan Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Fonu'na ise 7 bin 548 kişi geçti

41 bin 751 vatandaş en çok kazandıran fonlara geçti ve kazandı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uzunca bir süre sabit getirili araçlarda bekleyip getirilerini yeterli derecede artıramayın vatandaş sisteme alıştıkça fon değiştirerek kazanmayı öğrendi. Önce kendi emeklilik şirketi içindeki fonlar arasında değişim yaparak getirisini artıran vatandaş BEFAS sisteminin kurulması ile fonunu iyi yöneten diğer şirketlerin uzmanlardan da faydalanmaya başladı. Tam 41 bin 751 kişi kendi şirketini bırakarak en iyi getiri sağlayan emeklilik fonlarını tercih ederek getirisini katladı.

618 MİLYON LİRALIK BİRİKİM YER DEĞİŞTİRDİ

BEFAS sisteminin başladığı Temmuz 2021'den bu yana en iyi getiriyi sağlayan Cigna Sağlık hisse fonuna bu süreçte diğer şirketlerden 9 bin 90 kişi katıldı. Bu kişiler tam 247 milyon liralık birikimini bu fona aktardı. Bunun sonucunda fonun son 1.5 yılda elde ettiği yüzde 361'lik getiriden faydalandı. Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Fonunu tercih edenlerin sayısı da 7 bin 548 oldu. Bu fona da diğer şirketlerden 107 milyon liralık kayma oldu. En iyi getiriyi sağlayıp tercih edilen üçüncü fon yüzde 287'lik getiri ile Allianz Yaşam Koç İştirak Fonu'na ise diğer şirketlerden 3 bin 620 kişi geçti. Bu fona 43.8 milyon liralık birikim eklendi. BEFAS kuruluşundan bu yana iyi getiri sağlayan ve BES yatırımcıları tarafından tercih edilen diğer fonları tablomuzdan bulabilirsiniz.

PEKİ BEFAS NEDİR?


Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilen, emeklilik yatırım fonu paylarının alım satımının yapılacağı merkezi bir elektronik platformu. 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla katılımcıların bu platform üzerinden sunulan diğer emeklilik şirketlerinin fonlarının alım satımını yapmasına imkân tanındı. Emeklilik gelir planı katılımcıları hariç tüm katılımcılar BEFAS’ta işlem yapabilir ve grup fonları, unvanında “yabancı” ibaresi yer alan fonlar ile para piyasası, katkı ve başlangıç fonları dışındaki tüm fonların alım ve satımı yapılabilir.
Emeklilik şirketleri, kendi fonlarının yanı sıra BEFAS üzerinden başka şirketlerin fonlarını almak isteyen katılımcıların taleplerini, internet ve/veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyor.

BORSANIN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Aylık olarak bakıldığında doların yüzde 1,17 mevduatın yüzde 1,18 altının yüzde 2.43 ve Euro'nun yüzde 2.73 kazandırdığı süreçte enflasyonun yüzde 2.88 olduğunu hatırlayalım. Aylık getiri açısından Borsa İstanbul yüzde 14.09 ile önceki haftalarda olduğu gibi getiri liderliğini elden bırakmadı. Yatırım araçlarının yıllık getirilerine dikkat kesildiğimizde ise yüzde 84&lük enflasyona karşı borsanın dışında hiç bir yatırım aracının reel getiri sağlamayı bırakın enflasyonu bile yakalayamadığı görülüyor.

AYLIK YÜZDE 32'LİK KAZANÇ

Şimdi tek tek emeklilik fonlarına bakalım. Son 1 aylık dönemde önceki iki hafta olduğu gibi Metlife Emeklilik yüzde 32'lik getiri ile liderliğini sürdürdü. Bu fonun geçen haftaki bir aylık getirisi yüzde 17'yti. Fiba Emeklilik hisse senedi fonu Allianz Yaşam hisse fonunu geçerek yüzde 26'lık getiri ile ikince ve Anadolu Hayat Teknoloji sektörü fonu ise 24'lük kazancı ile üçüncü durumda.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

217 bin kişi hisse ve değişken fona geçti, BES yatırımcılarının varlığı 29,3 milyar arttı
SİGORTA Doğru fona geçen 217 bin kişi kazandı
Sigorta büyürse Türkiye büyür
SİGORTA Sigorta büyürse Türkiye büyür
5 yıl boyunca her yıl yüzde 200 getiri
SİGORTA En 'Bereket'li fon
Mini onarım nedir?
SİGORTA Mini onarım nedir?
Mobilya mini onarımı sigortacıdan
SİGORTA Mobilya mini onarımı sigortacıdan
Trafik sigortasında sorunlu yüzde 5
SİGORTA Trafik sigortasında sorunlu yüzde 5
3.2 milyon BES yatırımcısı 43 milyar lirasını uzmanlara teslim etti
SİGORTA Enflasyona karşı 'uzman' kalkanı
Quick Sigorta, acente toplantısı yerine okul yaptırdı
SİGORTA Acente toplantısı yerine okul yaptırdı
Allianz Finansal Danışmanlık hizmetini hayata geçiriyor
SİGORTA BES yatırımcısına finansal danışmanlık
BES hisse fonlarının 1 yıllık getirisi tarihi zirvesine ulaştı
SİGORTA Hisse fonlarının tarihi koşusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.