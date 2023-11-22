Barış yemeğinde konuşan Seyfettin Alpsoy, programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, "Köyümüzde beş familya yaşıyor ve hepimiz de kardeşiz. Bütün köylülerimizden Allah razı olsun. Bu barış sürecinde hepsi bize destek oldular, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Programımıza katılan tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Barışımız köyümüze ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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Mehmet Beşir Aksoy da, ailelerin tutumlarının örnek alınması gerektiğini belirterek, "Allah Kur'an-ı Kerim'de sulhun, barışın hayır olduğunu bize söylüyor. İnsanların birbirini sevmesi lazım. İnsanlar birbirini severse dünya güzelleşiyor. İnsan öldürmeyle, kavga ile bir yere varılamaz. Bundan dolayı Allah bize 'Barışta hayır vardır, kendi aranızda barışın, mümin kardeşinizi yalnız bırakmayın' diyor. Sulh adalettir, nasihattir. Sulh İslam'ın kardeşliğidir, sulh Allah'ın emridir. Çok mutlu olduk bu iki ailenin barışmasından dolayı. Keşke herkes bu iki ailenin bu tutumunu örnek alsa ve barışsa" diye konuştu.