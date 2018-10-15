İngiltere'deki Arrowe Park Hastanesinde doğan bir bebek, dedesi, babası ve teyzesiyle aynı tarihte doğdu. Uzmanlar bu ihtimalin 48 milyonda bir olduğunu söyledi.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre; 6 Ekim Cumartesi günü doğan erkek bebeğin babası Filip Pavloski'nin doğum günü 6 Ekim 1984 Cumartesi, dedesinin ise 6 Ekim 1956 Cumartesi günü.

Anne Tsvetomira, Bulgaristan’da yaşayan kız kardeşi Tania’nın da 6 Ekim 1983’te dünyaya geldiğini söyledi. Böylece 48 milyonda bir ihtimal gerçek oldu.

Teyze Tania'nın da doğum gününün aynı olduğunu öğrenen sağlık çalışanları, daha önce hayatlarında hiç böyle bir şey karşılaşmadıklarını söylediler.

62 yaşındaki babası Kiro Pavloski'nin hala Makedonya'da yaşadığını söyleyen Filip Pavloski, "Babama bebek haberini verdik. Ona olanları söylediğimiz zaman gözyaşlarına boğuldu" dedi.

4 kilo 300 gram doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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