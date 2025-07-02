Arıların ilaçlama çalışmalarından zarar görmemesine dikkat ettiklerini anlatan Aksoy, "Bu ilaçlamadan arıların zarar görmemesi için saat 20.00'den sonra ilaçlamaya başlayacağız. Bu sayede arılar kovanlarına dönmüş olacak. Böylece hem doğal dengeye zarar vermeden hem de koruma, kollama dengesini sağlayarak bu çekirge popülasyonunun sona ermesini sağlayacağız" diye konuştu.