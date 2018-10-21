Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

AA'nın haberine göre sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Söz konusu illerde yağışların yer yer etkili olması tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Sakarya, Kahramanmaraş, Giresun ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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