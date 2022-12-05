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Haberler Sigorta Bireysel Emeklilik 5 yıl boyunca her yıl yüzde 200 getiri
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Ne 'Bereket'li fon: 5 yıl boyunca her yıl yüzde 200 getiri

Enflasyonun toplamda yüzde 149 olduğu son 3 yılda Fiba Emeklilik'in hisse senedi fonu bunun tam 5 katı olan yüzde 774 getiri sağladı. Son 5 yılda da doğru fonu seçen BES yatırımcısı pişman olmadı. Çünkü enflasyonun 5 yılın toplamında yüzde 238 olduğu bu dönemde en iyi getiri sağlayan ilk 10 fonun rakamlarına bakıldığında kazancın yüzde 674 ile yüzde bin 22 arasında olduğu görülüyor. Bereket Emeklilik katılım hisse senedi fonu, yatırımcısına 5 yılda yüzde bin 22 yani yaklaşık her yıl yüzde 200 kazandırmış durumda.

5 yıl boyunca her yıl yüzde 200 getiri
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Geçtiğimiz bir ayda dolar yüzde 0.15, mevduat yüzde 1.23, Euro yüzde 4.37 ve altın yüzde 6.39 getiri sağlarken Borsa İstanbul'un getirisi yüzde 22.76 oldu. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3.5 ve yıllık enflasyonun yüzde 85.1 olduğu ortamda yatırım fonları ise geçen haftaya göre kıyaslandığında getirilerini artırdılar. Geçen hafta aylık getirisi yüzde 18,5 olan hisse fonlarının 1 ayda yatırımcısına kazandırdığı tutar yüzde 25.3'e tırmandı. Yüzde 10.4 kazanç sağlayan değişken fonların aylık getirisi de 1 haftada yüzde 13.6'ye ulaştı. Katılım fonları da geçen hafta yatırımcısına aylık yüzde 9 kazandırmışken bu bu hafta getiri yüzde 10.9'a çıktı.

METLİFE'DAN ATAK VAR

Geçen hafta aylık getiriler değerlendirildiğinde Anadolu Hayat Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu yüzde 28 ile ipi göğüslerken bu hafta Metlife hisse senedi fonu aylık yüzde 35 kazanç ile atak yaptı ve fonlar içinde en çok kazandıran oldu. Geçen haftanın birincisi Anadolu Hayat'ın teknoloji fonu ikinci ve yine geçen haftanın ikinci Allianz Koç İştirak Fonu ise üçüncü duruma geldi. Yıllık değerlendirmede geçen hafta olduğu gibi ilk üç sırada Cigna Sağlık'ın değişken, hisse senedi ve agresif katılım değişken fonları var. Bu fonların yıllık değer kazancı sırasıyla yüzde 258, 237 ve 223 oldu. Rakamlar gördüğümüz gibi yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmiş durumda.

3 YILDA YÜZDE 767 KAZANÇ

Bir yıla baktığımızda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcısı halinden memnun görünüyor ancak biraz daha uzun vadeli bakıldığında da durum değişmiyor. Son 3 yılda Fiba Emeklilik'in hisse senedi grup fonu yüzde 774 ile lider durumda. İkinci sırada yüzde 767 ile Cigna Sağlık agresif değişken ve üçüncü sırada ise Bereket Emeklilik'in hisse senedi fonu geliyor. 3 yılda en fazla getiri sağlayan 10 emeklilik yatırım fonunun getirilerini tablomuzda görüyorsunuz. Bütün bunlar enflasyonun toplam yüzde 149 olduğu 3 yılı kapsıyor.

5 YILDA YÜZDE BİN

Daha da uzun vadeli baktığımızda yani 5 yılda da doğru fonu seçen BES yatırımcısı pişman olmadı. Çünkü enflasyonun 5 yılın toplamında yüzde 238 olduğu bu dönemde en iyi getiri sağlayan ilk 10 fonun rakamlarına bakıldığında kazancın yüzde 674 ile yüzde bin 22 arasında değiştiği görülüyor. Bereket Emeklilik katılım hisse senedi fonu yatırımcısına 5 yılda yüzde bin 22 yani yaklaşık her yıl yüzde 200 kazandırmış durumda. İkinci sıradaki Katılım Emeklilik hisse senedi fonunun da Bereket fonundan kalır yanı yok. 5 yıllık kazanç tam yüzde bin 6 düzeyinde. Üçüncü sırada ise yüzde 897 ile Fiba Emeklilik hisse fonu bulunuyor. 5 yılda BES katılımcısına en çok kazandıran diğer fonları tablomuzda görüyorsunuz.

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