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50 yıla 600 film sığdıran sanatçı: Erol Taş

Türk Sineması'nda genellikle 'kötü adam' rollerine hayat veren vefatının 24. yılında anılıyor

50 yıla 600 film sığdıran sanatçı: Erol Taş
50 yıla 600 film sığdırdı
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AA

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra boksörlüğüyle de tanınan sanatçı, 28 Şubat 1926'da Erzurum'da dünyaya geldi.

Taş, ilkokulu bitirdikten sonra boksa ve sinemaya ilgi duymaya başladı. Babasının vefatının ardından annesiyle İstanbul'a taşınan sanatçı, ailesine yardım etmek için okuldan ayrılarak çalışmaya başladı.

Boks sporunda, 1947'de İstanbul ve Türkiye ikinciliği kazanan sanatçı, askerden sonra Cankurtaran'da bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı.

SİNEMAYA, ARKADAŞLARIYLA İZLEDİĞİ BİR FİLM ÇEKİMİNDE ÇIKANOLAYLA BAŞLADI

Erol Taş ve arkadaşları, izledikleri bir film çekimine mahalledeki serserilerin musallat olması üzerine olaya müdahale etti. Olayın ardından bir kavga sahnesinde rol almak için teklif alan sanatçı, figüranlık ve küçük rollerle sinemada görünmeye başladı.

Mümtaz Alpaslan'ın 1957'de çektiği "Acı Günler" filmiyle sinemaya profesyonel olarak adım atan sanatçı, Metin Erksan'ın 1958 yapımı "Dokuz Dağın Efesi" filmi ile "Peçeli Efe", "Dikenli Yollar", "Şoför Nebahat", "Köyde Bir Kız Sevdim", "Dişi Kurt" ve "Gecelerin Ötesi" filmlerinde de rol aldı.

Usta oyuncu, "Kızıl Maske"de müze müdürü, "Hakanların Savaşı"nda Kubilay Han ve "Küçük Kovboy"da çiftlik kahyası, "Hudutların Kanunu" filminde "Ali Cello" rollerini oynadı.

"Dertli Pınar", "Gecelerin Ötesi", "Duvarların Ötesi" ve "Sürgün" filmlerinde de rol alan Taş'ın, "Meksikalı general Ramon" rolünü üstlendiği "Maskeli Beşler" ve "Maskeli Beşler'in Dönüşü" filmleri yoğun ilgi gördü.

"ANA" VE "SÜRGÜN"DE İYİ KARAKTERLERİ OYNADI

Kötü karakterleri büyük bir başarıyla canlandıran sanatçının, başrolünü Türkan Şoray ile paylaştığı 1967 yapımı "Ana" filmi ile Süleyman Çavuş karakterini oynadığı 1992 yapımı "Sürgün" filmi iyi adam rolünü oynadığı az sayıda yapım arasında yer aldı.

"Mapushane Çeşmesi", "Kanlı Kale", "Efenin İntikamı", "Eşkiya Kanı/Hakimo", "Konuşan Gözler" ve "Katırcı Yani Efenin Definesi" filmlerinde başrol oynayan Taş, birçok festivalden ödülle döndü.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1965, 1968 ve 1975'te "Duvarların Ötesi", "İnce Cumali" ve "Diyet" filmleriyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü" alan Taş, "Susuz Yaz" ile de çeşitli festivallerde ödüle değer görüldü.

Sinemanın yanı sıra kahvecilik de yapan Taş, Cankurtaran'daki kahvesinde verdiği bir röportajda, müşterilerine kuyumcu hassasiyetinde hizmet ettiğini belirterek, şunları söylemişti:

"Her şeyden önce sinemacıyım, bir aktörüm ben, halkın sevdiği bir aktör. Bunun yanında ikinci işim şu kahvedir. Şu kahvede ayrıca insanlara hizmet ve hürmet ediyorum. Sinema seyircisi, Anadolu'dan tutun, bugün yurt dışındaki vatandaşlarımız dahi sinemayı seyredebiliyor. Fakat kahvede çok enteresan olaylar, enteresan müşteriler oluyor. Saat saat değişiyor."

50 yılda 600 filme imza attı

Erol Taş'ın, 1965'te kaybettiği ilk eşi Hafize Hanım'dan Metin Tanju ile ikiz kızları Güler ve Gönül dünyaya geldi.

Eşinin vefatının ardından evlendiği Elmas Hanım'dan Müjgan adını verdiği bir çocuğu daha olan sanatçı, çevresinde iyi kalbi ve merhametli yönüyle tanınıyordu.

Türk sinemasında figüran rolleriyle birlikte yaklaşık 50 yıla damga vuran ve 600'e yakın filmde rol alan sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle "Devlet sanatçısı" unvanı almıştı.

İstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Taş, 8 Kasım 1998'de vefat etti.

Usta oyuncunun vefatının ardından, sanatçı Cüneyt Arkın, "Hep kötü adamı oynadı. Aslında öylesine saf bir bebekti ki, dünyaya büyük bir cömertlik ve sevgiyle bakardı." derken, Hülya Koçyiğit ise "964'deki ilk filmim `Susuz Yaz'da onunla oynadım. Bu kadar önemli bir aktörle oynamak beni heyecanlandırıyordu. Meksika Akapulco Film Festivali'nde büyük sükse yapmış ve film teklifi almıştı. Ama o ülkesinde çok mutluydu." ifadelerini kullanmıştı.

Sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde de seyircinin beğenisini kazanan usta oyuncunun rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Hayat Kavgası", "Devlerin Kavgası'nda", "Seveceksen Yiğit Sev", "Aslanların Dönüşü", "Yedi Dağın Aslanı", "İnce Cumali", "Toprağın Teri", "Aslan Bey", "Öksüzler", "Belalılar", "Tatlı Nigar", "Çayda Çıra", "Susuz Yaz", "Duvarların Ötesi", "Acı Günler", "Dokuz Dağın Efesi", "Peçeli Efe", "Şoför Nebahat", "Gecelerin Ötesi", "Kızıl Maske", "Küçük Kovboy", "Hakanların Savaşı", "Mapushane Çeşmesi", "Kanlı Kale", "Konuşan Gözler", "Hudutların Kanunu", "Dertli Pınar", "Gecelerin Ötesi", "Ana", "Sürgün", "Diyet".

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