6. Hastalık kimler için tehlikeli?

6. Hastalık, genelde 6 aylık ila 2 yaş arasındaki bebeklerde ortaya çıkıyor. En belirleyici bulgusu ateş olan 6. Hastalık, tehlikeli bir hastalık olmasa da bazı gruplar için risk teşkil edebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "6. Hastalık, herpes ailesinden iki virüsün yol açtığı ateş sonrası döküntüyle seyreden bir hastalıktır. 3-5 gün süren yüksek ateş sonrası birkaç gün süren ve iz bırakmayan deri döküntüsüyle seyreder. Hastalığın döküntüsü kolaylıkla gözden kaçıyor, başka şeylerle karıştırılabiliyor. Çocukların yarısından fazlası da bu enfeksiyonu döküntüsüz ve ateşsiz geçiriyor" dedi.

ÇOĞU ÇOCUK 4 YAŞINA GİRMEDEN BU HASTALIĞI GEÇİRMİŞ OLUYOR

Dr. Seçkin, "6 ay-24 ay arasındaki bebeklerde en sık görülen ateş ve döküntülü hastalıktır. Çoğu çocuk 4 yaşına girmeden bu enfeksiyonu geçirmiş olur. 6. Hastalık, 2 haftalık bebekte de görülebilir. Yapılan çalışmalar bebeklerin dörtte birinin bu enfeksiyonu 6. aydan önce geçirdiğini göstermektedir.Yüksek ateş 3-7 gün sürebilir ve 39 santigrat dereceyi geçebilir. Hastalık, yüzde 15 oranında havaleye yol açabilir. Tüm bu ateşe rağmen bebek çok hasta gözükmez. Diğer herpes virüsleri gibi bu virüsü bir kere geçirenlerde vücutta canlı kalır. Bu canlı kalan virüs kemoterapi ya da organ transplantasyonu olanlarda tehlikeli olabilir. Diğer tüm virüsler gibi kronik yorgunluk sendromuna da yol açabilmektedir" dedi.

Hastalığın kuluçka süresinin 9-10 gün olduğunu kaydeden Seçkin, "Genelde ev halkından sağlıklı birinden kapılır. Sağlıklı erişkinler geçmişte bu hastalığı geçirmiş bile olsalar burun ya da ağız salgılarında bu virüsü taşıyıp etraftaki bebeklere bulaştırabilirler. Ancak en çok bulaşma bu virüsü daha önce geçiren çocuklardan olur. Bu çocuklar uzun süre tükürüklerde virüsü taşırlar" dedi.

ATEŞLİ HAVALEYE YOL AÇABİLİR

Dr. Seçkin, hastalık esnasında havale geçiren çocuklarda kalıcı bir sorun gelişmeyeceğini kaydederek, "İleri yaşlarda da havale geçirmeye devam etmezler. Böyle bir bulgu yok. Çocuğu nörolojinin görmesi de gerekmiyor. Çoğu hasta hiçbir bulgu olmadan ayakta geçirir. Bu da yapılan kan testlerinde çocukların neredeyse hepsinde antikor varlığından anlaşılır" diye konuştu.